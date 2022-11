Influencer gasta una fortuna para lucir idéntica a Barbie y el resultado es catastrófico

La fiebre por lucir como Barbie ha llamado la peculiar atención este año y es que luego de ver a Margot Robbie caracterizada como la icónica muñeca miles de personas no dudaron en recrear sus looks siempre poniendo al color rosa como el gran protagonista; sin embargo, las ganas de lucir idéntica a este personaje se le salieron de las manos a una guapa influencer que no dudó en invertir una fortuna en operaciones para conseguir un resultado más real, ¿o plástico? Lo cierto es que el resultado no era el esperado y su historia ya se volvió viral en las redes sociales.

Se trata de la influencer australiana Tara Jayne McConachy quien con tan sólo 33 años luce un rostro alejado a lo que fue y también a la fina cara de Barbie, pues en su lugar son evidentes facciones que no guardan proporción entre sí. Por supuesto, esta falta de simetría no sólo incluye unos labios muy gruesos, sino también una impactante figura en la que destacan unos pechos grandes en comparación con una figura muy delgada y pequeña.

Paga sus operaciones gracias a sus ingresos en OnlyFans. (Foto: IG @tara_jayn3)

"No hay límite para mí cuando se trata de cirugía plástica. ¡Es increíblemente adictivo y ya quiero senos más grandes!", dijo a The Sun.

"No me importa lo que piense la gente", la firme respuesta de la influencer a sus 'haters'

De acuerdo con The Sun, la joven ya ha gastado 55 mil libras esterlinas, es decir, un millón 284 mil 144 pesos mexicanos tan sólo en aumento de pechos para lograr su sorprendente transformación con la que pasó de ser una enfermera a la "Barbie de la vida real" que es famosa en todo el mundo. Aunque su fama le ha costado muchas críticas, la mujer se mantiene firme con que "ama su ambiente de muñeca de plástico" y los comentarios de los otros le dan igual.

Sin embargo, la cifra sólo es una parte de un estilo de vida "extravagante" en el que se incluyen sus múltiples viajes para continuar operándose y es por ello que pasó de usar las redes comunes a abrirse una cuenta de OnlyFans en la que comparte contenido sólo para adultos y que es una fuente extra de ingresos, pues tal y como afirma es una "adicta a las operaciones". Claro que en plataformas como Instagram aún lucen viejas fotos en las que se aprecia cuánto ha cambiado en los últimos años, además que no duda en presumir su figura en lencería o bikinis.

Así lucía en 2019. (Foto: IG @tara_jayn3)

Por supuesto, en redes sociales es toda una sensación y en Instagram y acumula más de 208 mil seguidores, además de describirse a ella misma como una "muñeca de edición limitada". Según los informes, tan sólo para aumentar el tamaño de su busto se ha sometido a cinco cirugías, pero al querer recrear la icónica (e imposible) figura de Barbie, también empieza a considerar otras alternativas como quitarse costillas para lograr una cintura más pequeña para complementar con otros arreglos estéticos como:

Aumento de senos

Una nariz pequeña y afilada

Implantes de glúteos

Carillas

Botox

Rellenos en los labios

Ya está pensando en quitarse las costillas para una cintura más pequeña. (Foto: IG @tara_jayn3)

En lo que respecta a estos últimos, Tara Jayne McConachy ha dejado en claro que es la parte que más le gusta de su cuerpo y que ya perdió la cuenta de cuántas veces los ha rellenado; sin embargo, el medio afirma que "siempre se asegura de que estén bonitos y regordetes con recargas periódicas"

Aunque el resultado de una larga lista de intervenciones quirúrgicas de pies a cabeza ha sido calificada como "catastrófico", no ha llegado a su fin, pues tal y como lo advierte el diario británico, la influencer se encuentra viajando por el mundo para conseguir todos los resultados que espera en su cuerpo. Pues ante la gran cantidad de veces que ha pasado por el quirófano en su país tiene prohibido realizarse más intervenciones.

"También estoy explorando cambiar el color de mis ojos a un verde aún más vibrante, además de arreglar mis párpados con una cantoplastia, una blefaroplastia y un levantamiento de cejas", explicó.

