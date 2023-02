FOTOS | El futbolista Marko Dmitrovic reduce a un aficionado que lo agredió

Las imágenes del portero del Sevilla, Marko Dmitrovic, reduciendo a un aficionado del PSV que intentó golpearlo, dieron la vuelta al mundo. Ahora, la UEFA anunció que iniciará una investigación sobre estos hechos.

El encuentro fue suspendido durante los minutos finales cuando un fanático corrió en el campo y atacó a Dmitrovic, pegándole en el rostro antes de ser derribado por el guardameta serbio.

Jugadores y los cuerpos técnicos de ambos equipos se reunieron y detuvieron a Dmitrovic cuando tenía al invasor en el suelo. El hombre fue detenido posteriormente por los guardias del estadio.

El portero redujo al agresor. Foto: Reuters

“En el descuento, un aficionado me empujó por la espalda, brincó arriba de mí e intentó pegarme, me rozó un poco al lado de la nariz y luego, pues la verdad yo sí tenía ganas de pegarle pero nunca es bonito. Si quiere pelear vamos a un deporte como es el boxeo.

“Aquí en este deporte que es el futbol no se merecen esas cosas, pero bueno, siempre hay un aficionado que está borracho o alterado, siempre hay un idiota que salta y espero que lo castiguen a él y a cualquier otra persona que salte”, declaró Dmitrovic.

Los futbolistas del PSV intentaron detener al portero. Foto: Reuters

El video muestra cuando el cancerbero derriba al invasor con suma facilidad, hecho que sorprendió a los aficionados que presenciaron la derrota de los hispalenses ante el PSV, aunque el equipo español se clasificó a la siguiente ronda de la Europa League.

“Nunca me he peleado en mi vida, pero sé defenderme, así que no quiero seguirle dando más vueltas porque nunca es bonito tener esos accidentes en el campo de futbol, nunca es bueno ni en la vida, pero siempre hay personas que buscan protagonismo”, concluyó.

