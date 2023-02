Memo Ochoa lanza su propia bebida alcohólica y causa furor en redes sociales: "¡Aquí está el vino Ochoa!"

A finales del año pasado, se informó que el aclamado portero mexicano, Guillermo Ochoa, salió del Club América para firmar por seis meses con el Salernitana de la Serie A del futbol de Italia, una de las ligas más competitivas en todo el mundo, donde pese a su éxito, Memo ha estado en la banca durante los últimos partidos.

Sin embargo, todo parece indicar que el mexicano no pierde el tiempo, ya que, a pesar de que no ha podido explotar sus habilidades en la cancha, se ha desarrollado en otros ámbitos, pues este viernes 24 de febrero informó mediante su cuenta oficial de Instagram que está encabezando un novedoso proyecto que tiene que ver con el lanzamiento de su propia bebida alcohólica.

Se trata de un vino que Memo Ochoa lanzó en colaboración con la empresa "The wine of the Champions", misma que previamente ya ha contado con la participación de notables estrellas del deporte en campañas de sus vinos, tales como Ronaldinho, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Iván Zamorano y el brasileño Roberto Carlos.

Memo Ochoa lanzó su propio vino | IG: @fabio_cordella

En su polémico post se pueden observar algunas fotografías en las que aparecen barriles y botellas del vino que cuenta con la cara del futbolista mexicano en su etiqueta. Además, se detalla que su vino ya está disponible para su compra a través de la tienda online de "The wine of the Champions", con envíos a todo el mundo.

En las imágenes compartidas por Fabio Cordella, director de la empresa que lanzó la bebida en mención, se observa que el "Vino Ochoa", está etiquetado como "Primitivo Cabernet", por lo cual es perfecto para degustarse a lado de carnes, pastas o postres. "Finalmente aquí estamos ¡Aquí está el vino Ochoa!", escribió el magnate en su publicación de Instagram.

A pesar de que muchos de sus seguidores se mostraron interesados en adquirir su vino, también hubo internautas que aseguraron que Memo Ochoa debía enfocarse en entrenar para mejorar su desempeño en los partidos y dejar de lado estas colaboraciones que no le sirven para nada. "Ahora si dan ganas de tener vicio"; "Ideal para pistear después de ser goleado" y "no lo quiero, LO NECESITO", son algunos de los comentarios que figuran en la publicación.

Previamente, en su vuelta al futbol de Europa, Guillermo Ochoa habló acerca de su deseo de mantenerse el mayor tiempo posible en las mejores ligas del mundo, ya que con esto intentará llegar preparado a la Copa del Mundo 2026, misma que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y que, en caso de contar con la participación del ovacionado portero mexicano, se convertiría en su sexto Mundial de Futbol.

SIGUE LEYENDO:

"La selección no está para caprichos": "Piojo" Herrera sobre el sexto Mundial de Memo Ochoa

VIDEO | Así fue el momento en que Memo Ochoa apareció en La Familia P. Luche y fue novio de Bibi