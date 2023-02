Kate Middleton y el príncipe Willian ovacionan a Guillermo del Toro en los BAFTA

Guillermo del Toro, director mexicano de cine, se consagró una vez más a lo largo de la temporada de entrega de premios y de toda su carrera. Esta vez fue "Pinocho" la que se colocó en el gusto no solo de la gente, también de la crítica, quienes le han entregado una gran cantidad de reconocimientos.

Camino al Oscar 2023, donde está nominado únicamente a la categoría de Mejor Película Animada, pero donde parte como una de las grandes favoritas de la noche, se ha encontrado con grandes escenas, como la vivida la noche del 19 de enero en los premios de la Academia de la las Artes en el Reino Unido, el BAFTA.

Guillermo del Toro, director mexicano de cine, se consagró una vez más a lo largo de la temporada de entrega de premios. Crédito: AP

Guillermo y sus codirectores estaban nominados a tres categorías, donde solamente ganaron una, precisamente la de Mejor Película Animada, donde se encontró de frente al príncipe William de Inglaterra y su esposa, la duquesa Kate Middleton. Ambos escucharon su discurso con mucha alegría.

“Quiero agradecer especialmente a Netflix por haber pensado que fuera una buena idea, unos años atrás, que el musical Pinocho, sobre la vida y la muerte en donde todos mueren al final durante el ascenso de Mussolini”, fueron las primeras palabras que dijo al micrófono ante la risa de todos los presentes.

El momento más espectacular de la gala fue ver a Kate Middleton y al príncipe William durante el discurso de Guillermo del Toro. En la pantalla se les pudo ver atentos a lo que decía el mexicano, y le ofrecieron un fuerte aplauso cuando aseguró que la animación no solamente debería ser un género para niños.

Guillermo del Toro triunfa en los BAFTA. Crédito: AP

“Quiero agradecer a la Academia Británica no sólo por este honor, sino por permitir que nuestra película animada participe en categorías en las que normalmente no están permitidas. Creo que la animación no es un género para niños, es un medio para el arte, es un medio para el cine y que creo que es algo que definitivamente debería mantenerse en la conversación”, culminó Guillermo del Toro.

La victoria de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro se volvió el gran ganador de la noche en la categoría de Mejor Película Animada, lo que lo encamina a una victoria esperadísima en los Oscar 2023.

Se trataba de una categoría realmente competida. Junto a "Pinocho" estaban nominadas "Turning Red" con Domee Shi y Lindsey Collins, además del "Gato Con Botas: el último deseo" de Joel Crawford y Mark Swift. Las apuestas de Disney y Dreamworks.

Pero también destacaba entre todas ellas, “Marcel The Shell With Shoes On”, donde estaban nominados los directores, realizadores y productores Dean Fleisher Camp, Andrew Goldman, Elisabeth Holm, Caroline Kaplan y Paul Mezey.

