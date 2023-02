¡La comida callejera de México manda! Reconocen a 10 platillos aztecas entre los mejores del mundo

Nadie tiene duda de que la comida mexicana es una de las mejores del mundo y además una de las que más variedad tiene, por sus diferentes ecosistemas, recursos naturales y tan extensa cultura. Pero no sólo se trata de los platillos que se sirven en una comida o de las que pueden entrar a concursos de gastronomía.

En México también tenemos comida callejera que es envidia de todos y en todos lados. La revista Taste Atlas, unas de las más prestigiosas en lo que se refiere a gastronomía mundial, hizo una lista de las 100 mejores comidas callejeras en el mundo y la bandera tricolor aparece entre lo mejor del planeta.

En el Top 5 hay dos comidas tradicionales de nuestro país y en el Top 10 se coló otra que también es mexicana. Únicamente tres comidas callejeras, de China, Malasia y España pudieron superar a los platillos mexicanos.

Hay dos comidas mexicanas en el Top 5 de Taste Atlas

México en el Top 5 de la mejor comida callejera del mundo

La vida de los mexicanos y la riqueza cultural de nuestro país permite tener diferentes alimentos y muchos lugares para comer este tipo de platillos. Por eso, hay tres que son producto de nuestra cocina tradicional y que están en el Top 10 a nivel mundial. El primer sitio se lo llevó el Guotie, una variación callejera de las tradicionales Gyozas. Después se ubica el Roti Canai, que es un pan de harina hecho con diferentes condimentos originales de Malasia. El tercer sitio es para los Espetos, unas sardinas asadas que se ponen en una espada y que se condimentan con diferentes granos. Después de eso, viene el talento mexicano.

Los tacos son en el cuarto lugar

La revista Taste Atlas tuvo que hacer la aclaración de que se trata de todos los tacos en general, esto por la gran variedad de alimentos que se utilizan en México para prepararlos. No importa si son de pastor, de carne asada, de longaniza, de cualquier tipo de vísceras o de guisados, todos los que prueban los tacos se enamoran, sin importar si se trata de mexicanos o de extranjeros.

En cada rincón de nuestro México se pueden disfrutar diferentes tipos de tacos, con diferentes tortillas y procesos de cocción, con o sin condimentos y con mucha salsa, pero todos se llevan un diez.

Los tacos mexicanos entre las mejores comidas callejeras en el mundo

Todos aman las carnitas

Y es que siempre se pueden comer tacos de carnitas, pero este platillo se tiene que poner en una mesa aparte. Dicen que las mejores son las de Michoacán, pero en todos lados se puede comer este delicioso platillo. Nana, buche, cuero, panza, chamorro, hígado, trompa, cachete y oreja se juntan en el mismo caso, que se cocina a fuego lento y toma el sabor de la naranja, para hacer uno de los platillos favoritos de México.

Pero el cerdo y las carnitas son tan nobles que no sólo dan la opción de comer grasita, también hay maciza y costilla para los paladares que no son tan aventurados. Después de probarlas, nadie dirá que no a un taco de carnitas.

Las carnitas tienen muchas opciones para los comensales

Ocho platillos mexicanos en el Top 50

Pero nuestro México tiene para todos los gustos y de todos los tipos. Maíz, mariscos, asado, frito y hasta comida libanesa que se adaptó en nuestra cocina, son diferentes comidas callejeras que están entre las primeras 50 de la lista que realizó Taste Atlas. Estos son los platillos mexicanos que se encuentran entre los primeros 50:

4.- Tacos (en general)

5.- Carnitas

9.- Esquites

10.- Cochinita Pibil

15.- Tacos gobernador

24.- Tacos de carne asada

27.- Gringas

29.- Tacos al pastor

36.- Tacos al carbón

46.- Tacos árabes

Los esquites se colaron en el Top 10 de la lista de Taste Atlas

