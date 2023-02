Transparencia en nuestras acciones para un mejor desarrollo sostenible

Si solamente decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, o si decimos que somos de cierta forma y actuamos contrariamente, lo que sucede es que causamos confusión, se siembra la duda y a la larga eso trae rechazo. Esto va desde un discurso político, de trabajo, promesas de amor o simplemente nuestra narrativa personal. Es tan importante ser congruente que eso es lo que construye una reputación, y esa mi querido lector, una vez hecha es muy difícil cambiarla. Por lo que te recomiendo trates siempre de dirigir todos tus esfuerzos en ser una persona congruente, que haga lo que dice, que respalde su palabra con los hechos.

Esta semana me llevé una grata sorpresa con #TOGETHERBAND, una fundación inglesa que tiene como objetivo generar conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y hacer conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Tienen una nueva plataforma que se llama Act Now, que ayuda a las personas a hacer una diferencia sugiriendo acciones individuales y animando a las comunidades. Tengo que confesar que, aunque me encantan estas iniciativas y siento que siempre es mejor hacer algo que no hacer nada, a veces veo en ellas más el deseo de protagonismo que realmente lo que hacen. Pero esta vez no fue así. Sabes que soy muy sincera, ese es mi capricho millonario por excelencia, y podértelo compartir es mi más grande placer.

Te tengo que platicar que para difundir este movimiento y campaña me mandaron un regalito precioso junto con BOTTLETOP. Pero lo que me dejó gratamente sorprendida fue la congruencia. Este regalo no me lo hicieron llegar por paquetería, ni con un servicio de chofer, ni en coche. Y no te voy a decir dónde, pero vivo muy retirado, digamos que el acceso no es fácil. Pues me lo mandaron con un jovencito en su bicicleta. ¡Sí señor! No sé cuántos kilómetros tuvo que pedalear para llegar hasta mi puerta y entregarme el obsequio, pero así lo hizo conmigo y con todas las personas a quienes se les entregó. Eso es ser congruente en todos los aspectos de una campaña y desde el origen de un mensaje. No suelo dedicarle mi artículo semanal a ninguna iniciativa, pero es digno de felicitar cuando las cosas se hacen bien. Automáticamente se abren las puertas cuando las cosas son transparentes. Un gran ejemplo para muchos.

Te platico del regalo: es una pulsera, a mí me toco color amarillo, cada color es un objetivo de los 17 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Las pulseras están hechas de plásticos que se encuentran en los océanos, creadas por artesanos en Nepal y el metal está hecho de armas ilegales. “Cada color tiene un objetivo y un compromiso, por ejemplo, el número cinco es rosa y se refiere a la igualdad de género. La forma de entregar es justo para cumplir y ser congruentes con lo que hacemos, algunos son llevados en coches eléctricos y otros en bici, para el tema de la movilidad que es muy importante para contaminar menos y emitir menos gases. Lo importante de esta campaña es concientizar a la gente y generar agentes de cambio. Tenemos el tema del hambre, vida en el planeta, el océano, infraestructura, y muchos más para lograr un mundo mejor”, dijo Abelardo Marcondes, director de Luxury Lab Global y LBN.

POR BRENDA JAET

MAAZ