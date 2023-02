"La ropa no tiene género": Michaeel Boons lucha contra los prejuicios y la homofobia en TikTok

Tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram y sus videos en TikTok, que es una de las plataformas que lo han catapultado y acercado con audiencias más jóvenes, han sido vistos más de 100 millones de veces. Vaya números para este influencer mexicano que todos los días trabaja para generar un impacto positivo y original entre sus fans. Sebastián Martínez Muñoz, nombre real de nuestro invitado, reconoce que pertenece a una generación que creció con la pantalla y la interacción humana a través de redes. Su camino inició con “Hi-5”, una aplicación que en 2007 tenía más de 70 millones de usuarios en todo el mundo.

“Comenzaba a subir contenidos, fotografías, adornaba mi perfil ad hoc a mi personalidad, convivía con diversas personas, era una maravilla, desde ahí sabía que quería dedicarme a esto”, comenta en entrevista nuestro querido Michaeel Boons con El Heraldo Digital. En una industria del entretenimiento tan cambiante y fugaz existe una serie de reglas implícitas que se buscan imponer y legitimar. Si te quitas la playera, procura que tu abdomen sea marcado. Si quieres vender, sigue las tendencias que están de moda.

En los espacios que construye Michaeel Boons siempre tiene que estar presente la moda y el activismo que realiza en torno a la comunidad LGBTIQ+

Fotografía: Vicky Martinez E

Esas son las normas que desde hace 8 años “Michaeel Boons” busca romper para seguir abriéndose paso en un circuito tan competitivo como la arena digital. “Soy una persona comprometida con su trabajo. Hoy en día, aunque muchos lo cataloguen como fácil, ser influencer lleva consigo una gran responsabilidad, influyes en la vida de las personas, en su estado de ánimo, en su forma de actuar y hasta en su forma de vestir”, explica.

En los espacios que construye Michaeel Boons siempre tiene que estar presente la moda y el activismo que realiza en torno a la comunidad LGBTIQ+. Esas dos líneas de trabajo las ha logrado unir para lanzar una consigna de lucha y resistencia: “la moda no tiene género, para mi es natural salir vestido como (mujer) y también como (hombre)”. Su “familia”, como Michaeel llama a sus seguidores, le envían mensajes de motivación, amor y admiración, por hablar de temas que siguen siendo tabúes en la sociedad.

Para Michaeel la ropa no tiene género, busca romper prejuicios y combatir la homofobia que persiste en el mundo

Fotografía: Instagram / Michaeel Boons

El apoyo de su familia ha sido fundamental para su crecimiento como persona a través de redes sociales. “Mi madre es un pilar clave en mi desarrollo, ya que siempre me apoya en todas mis decisiones y proyectos. Ella me ama como soy y me ha ayudado a tener ese amor propio que me ha hecho brillar”. Michaeel recuerda con mucho amor la ocasión en la que decidió compartir con sus padres su orientación sexual. “Nunca tuve problemas, pues siempre tuve confianza en ellos, les podía platicar todo, incluso desde pequeño me gustaba ponerme los tacones de mi mamá. Al principio tal vez sí hubo comentarios de terceros, pero después la familia aceptó y ahora me ven muy feliz a lado de mi pareja”.

Uno de sus primeros videos que subió en 2014 fue el denominado “Tag del Novio”, que protagonizó con su pareja de más de 10 años, el modelo Joseph Alfaro. En aquel entonces compartían con sus fans la dicha de conocerse mediante Facebook y cómo Michaeel tardó más de 2 días en aceptarlo. “Teníamos una amiga en común y yo aparecí con ella en una foto, él desde ahí me vio y comenzó a stalkearme”, comenta.

Un pilar fundamental en la vida de Michaeel es su mama, quien participa en sus videos

Foto: Instagram / Michaeel Boons

Joseph, más que un novio, ha sido un compañero de vida que ha caminado con Michaeel a lo largo del tiempo. Lo acompaña en sus viajes, pasiones y locuras. Incluso, ayuda al momento de la creación de contenido. ¿No tienes problemas con que siempre anden subiendo cosas en redes? “Para nada, amo a Michael sobre todas las cosas, siempre lo apoyaré en todos sus proyectos, y estaré ahí en todas las cosas que lo hagan feliz”, dice el futuro esposo de Michaeel.

Y es que durante el Pride 2022, la plancha del Zócalo capitalino fue el escenario perfecto para sellar una historia de amor. “No somos perfectos, hemos tenido tropiezos, desencuentros y diferencias como cualquier pareja, sin embargo, el amor siempre ha permanecido intacto. Ese día jamás lo olvidaré, no me lo esperaba, pero me dio el anillo”, resalta. Así es, Joseph le pidió matrimonio a Michaeel frente a miles de personas. Donde comenzó todo. “Desde el primer momento en que te vi, supe que te quería a mi lado para siempre”, se lee en su publicación que retrata el momento.

Uno de sus primeros videos que subió en 2014 fue el denominado “Tag del Novio”, que protagonizó con su pareja de más de 10 años, el modelo Joseph Alfaro

Foto: Instagram / Michaeel Boons

Michaeel se sincera y revela que, aunque parezca difícil de creer, su vida detrás de la cámara es de lo más normal. Si, es verdad que en redes sociales se le puede ver junto a celebridades digitales como Karely Ruiz y Yeri MUA, sin embargo, el tiktoker mexicano trata de tener una rutina de actividades que lo complementen en todos los aspectos: desde la vida en pareja, pasando por la familia y fortaleciendo el amor propio que pregona.

“Trato de pasar tiempo de calidad con mi pareja, familia y personas que amo. No es que tenga una agenda donde diga qué voy a hacer cada día, pero trato de no caer en una determinación tecnológica. Llevo mi vida como cualquier persona: voy al gimnasio, saco a pasear a mis perrihijas (Molly y Lana), cocino junto con Joseph, vemos películas y también me doy tiempo para ver los comentarios de mis seguidores y crear nuevo contenido”, declara Michaeel desde la redacción de Heraldo Digital.

Boons está completamente consciente que a través de la ropa y el maquillaje ha logrado llegar a millones de personas, influir en sus vidas, en sus estados de ánimo. “Me encanta tu estilo, la energía tan bonita que transmites”, “tus videos me hicieron confiar en mis gustos, sin hacer caso a las apariencias”, “quédate siempre, tu contenido hace que todos los días despierte con una sonrisa en el rostro”, son algunos comentarios que se pueden leer en sus publicaciones.

Uno de los casos que Michaeel compartió en nuestra plática fue la de un usuario que le dijo que gracias a su clips “no se quitó la vida”. Para nuestro entrevistado es muy valioso recibir los comentarios positivos de sus seguidores, pues lo animan a seguir en este mundo digital. Sin embargo, no pasa desapercibido la importancia de la salud mental. Una publicación puede ser la diferencia. “Trato de siempre subir contenido soft, un contenido que deje huella, que haga feliz a mis fans”, recalcó.

Por si fuera poco, está el temor a la cancelación y cómo la indignación merma en la imagen del influencer en cuestión. “Ya me ha pasado. Siempre tienes que estar al pendiente de tu contenido. Yo salgo y veo quién mira, quién escucha. No me considero ‘la gran superestrella’ pero luego me encuentro en foros que me han visto haciendo no sé qué. A la larga tienes una carga que otros trabajos no. Trato de quedarme con los mejores comentarios, siempre, no hago caso a todos los haters”.

Otra de sus grandes pasiones es la música, donde próximamente incursionará ofreciendo un género urbano, fresco, atractivo para todxs sus seguidores. Su más grande inspiración es su abuelo Sebastián Muñoz Troncoso, quien siempre lo alentó a crecer en el mundo del espectáculo y convertirse en una gran estrella. “Mi abuelo siempre fue muy cercano con el mundo de la farándula y de las divas como Verónica Castro”, comparte. Michaeel no puede esconder su emoción por debutar en el mundo de la música y que sus fanáticos lo disfruten tanto como él.

Por último, Michaeel revela el secreto para triunfar en este mundo digital. “No es un truco de magia, ni nada por el estilo, solamente tener constancia y pasión. No dejar de crear contenido para mis seguidores. Es difícil, cierto, pero los frutos son más satisfactorios”, concluye Boones.

