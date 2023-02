VIDEO | Descubre a su esposo con su secretaria en la playa, le dijo que iba a la oficina: “¡Lindo tu trabajo!”

TikTok se ha convertido en la herramienta perfecta para dar a conocer historias que van de lo romántico a lo impactante, como algunos casos de infidelidad con los que buscan evidenciar a sus parejas. Tal y como sucedió con una mujer que sorprendió a su esposo junto a su secretaria en la playa, cuando éste le había dicho que debía estar en la oficina.

El video fue compartido por el usuario @_alejandro_ok y de inmediato se hizo viral en la plataforma china, pues en él se puede ver cómo la mujer -que sospechaba ya de las mentiras de su esposo- se acerca a una pareja que está recostada en la arena y se encuentran abrazados, furiosa los enfrenta al confirmar que se trata del padre de sus hijos.

“José, ¿qué haces aquí, este es tu trabajo? ¡Qué lindo tu trabajo, mi amor, perfecto tu trabajo! Así es como usted suda el pan”, dice molesta la mujer mientras el sujeto le pide que deje de grabarlos. Mientras tanto, la joven que está junto a él intenta ocular su rostro y al levantarse intenta huir para evitar el conflicto, aunque la esposa asegura que también se trata de una mujer casada.

De acuerdo con la descripción del clip, el hombre le habría dicho a su esposa que estaría en la oficina para hacer horas extra y al ser sorprendido le aseguró que se trataba de un asunto laboral. Aunque fue evidente lo vergonzoso del momento, pues le suplicaba que dejara de grabar y que tuvieran una platica en su casa, alejados del lugar público.

Infidelidad con su secretaria

“¿Sabes que él tiene mujer y tiene hijos? Entonces por qué estás con él, ¡valórate, mujer! Respétate”, le dice la esposa a la joven que acompañaba al sujeto, quien insistió en que se trataba de su secretaría y que estaban en ese lugar por un “asunto de trabajo”.

“Eres un infiel, me dijiste voy a cambiar y sigues siendo la misma mi****. ¡Qué decepción! Yo no entiendo. Lo que más me indigna es que no respete, tú eres el que me tiene que dar explicaciones a mí”, grita la mujer mientras intenta grabar el rostro de la supuesta secretaria.

Aunque el video fue compartido a principios de 2022 se hizo viral recientemente y algunos internautas aseguraron que se trata de una escena actuada debido a la reacción del sujeto, mientras que otros puntualizaron en la importancia de reflexionar sobre la infidelidad y cómo ello puede afectar a familias, incluso, otros compartieron sus propias historias.

