Hombre envía selfie a su esposa y ella descubre que le fue infiel: "Ahora está soltero"

Con las redes sociales en crecimiento y el perfeccionamiento de las tecnologías de los equipos celulares ahora es cada vez más sencillo y accesible para todos poder tomar fotos o videos con una mejor calidad de aquellos momentos que marcan la vida de los usuarios. Estas ventajas tecnológicas permiten a los consumidores poder acceder a infinitas posibilidades, entre ellas recabar buen material gráfico.

Sin embargo, estas facilidades pueden llegar incluso a tener hasta sus inconvenientes para algunos internautas, y así quedó demostrado por una joven que gracias a una fotografía que su esposo le envió pudo descubrir que le era infiel con otra persona. Algo que evidentemente no anticipaba, pero para lo cual se mostró completamente preparada ya que una vez que su pareja no supo explicar lo que ocurría decidió dar por terminado su matrimonio.

La TikToker contó su historia en un video. FOTO: Especial

Mujer descubre que su esposo le era infiel gracias a una selfie

Fue mediante la usuaria de TikTok identificada como @shesough quien decidió publicar un video en la red social china, en el cual contó la desagradable experiencia que vivió una vez que tras un viaje de trabajo su esposo le compartió una selfie desde el hotel en el que se hospedaba, sin embargo, en la imagen la mujer pudo descubrir que había algunos elementos que no tendrían por qué estar ahí.

La mujer encontró "irregularidades" en la fotografía. FOTO: Especial

Fue entonces que cuestionó a su esposo acerca de lo que ocurría, ante lo cual no supo responder de manera convincente, lo que llevó a la joven a decidir dar por terminada la relación amorosa que mantenían. Tal parece que la mujer con un rápido análisis de la fotografía que le compartió por mensajería pudo descifrar la traición del hombre, sin que él mismo pudiera anticipar lo que podría ocurrir.

Una vez que la mujer publicó el video en TikTok muchos se seguían preguntando, ¿qué fue lo que encontró en la foto y que delató al hombre? Tal parece que fueron dos las "irregularidades" que identificó en la selfie que el esposo se tomó desde el cuarto de baño del hotel en el que se encontraba hospedado: "Mi esposo me envió fotos tratando de verse lindo en su suite en el casino, pero noté algunas cosas extrañas, ahora está soltero. ¿Puedes adivinar qué es?", escribió en el video que compartió.

Encontró una secadora y un cepillo de dientes que no eran suyos

Tras este hecho la joven decidió terminar su matrimonio. FOTO: Especial

De acuerdo con la grabación, una vez que la mujer descubrió que algo no encajaba en la foto decidió confrontar a su pareja y lo cuestionó sobre lo que había en la imagen. El hombre respondió con preguntas evasivas al momento en que se le preguntó qué hacía una plancha para cabello en el lugar, así como un cepillo de dientes que no le pertenecía. Ante esto aseguró que los objetos no eran suyos ya que se encontraba en la habitación de su amigo, quien salía con una chica.

"Como excusa él me dijo que esa no era su habitación y que estaba en el cuarto de un amigo. Según dijo, él estaba allí y me mandó la foto desde el baño de esa otra persona, que está saliendo con una mujer. Pero la verdad es que no le creí porque ¿por qué motivo me vas a mandar una foto desde allí?", contó la TikToker.

Finalmente, tras esta experiencia, la mujer decidió dar por terminada su relación y aseguró que su expareja ahora está soltero. Al poco de ser compartido, el video comenzó a viralizarse, sin embargo, al poco tiempo la usuaria decidió eliminar el contenido de su cuenta .

