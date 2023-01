VIDEO | Mujer "grafitea" camioneta de su pareja para que no la deje

Hay muchas maneras de pedir a las personas "intentarlo de nuevo" una vez que previamente se ha concluido una relación, una de ellas, y quizá la más evidente, sería hablarlo personalmente y si esto no es posible, intentar comunicarse vía mensajería, por una llamada, por amigos o personas en común. Sin embargo, hubo una mujer para quien ninguna de estas opciones fue válida y se volvió viral en redes sociales.

¿El motivo? Le pareció idóneo pedirle a su expareja volver con ella "grafiteando" su camioneta. Así fue grabada por un TikToker quien pudo atestiguar el momento preciso en que se observa en plena calle al vehículo circular mientras con un aerosol lleva un claro un mensaje para el dueño del vehículo: "No me abandones, te amo", fueron las palabras que dejó selladas en las puertas de la camioneta.

Un conductor grabó la escena viral. FOTO: Especial

Mujer "grafitea" la camioneta de su pareja para pedirle que regresen

Fue Fernando, un usuario de TikTok (@fern.08.08), quien decidió grabar la escena y compartirla en la red social china en donde se ha vuelto viral el video. En el clip se observa cómo el TikToker transita a bordo de su vehículo cuando de pronto apareció a un costado una camioneta blanca que llevaba selladas con aerosol negro algunas palabras.

El mensaje quedó grabado con aerosol en la camioneta. FOTO: Especial

Tal parece que la autora de esta peculiar notificación responde al nombre de Lucero, ya que así se puede leer en la parte del cofre del vehículo, mientras que en los costados el mensaje estaba claro. Al parecer fue la original manera en que la autora pidió al dueño del carro regresar con ella.

Una vez publicado el clip se ha vuelto viral en TikTok en donde supera ya las 780mil reproducciones y cuenta con más de mil mensajes y reacciones de los usuarios, quienes en algunos casos consideraron que la petición de reconciliación había llegado muy lejos por parte de la protagonista de la historia.

Al parecer el video fue grabado en Perú. FOTO: Especial

Al parecer la mujer decidió ir a los extremos y dejar claro que desea recuperar a su expareja. “No me abandones. Te amo” “Lucero”, se puede ver el mensaje sellado con aerosol. Como era de esperarse, una vez publicado el video, al parecer grabado en Perú, se convirtió en todo un éxito y las reacciones de los internautas han sido múltiples:

"Una mujer muy tóxica"; "Yo hasta la hubiera demandado"; "Con lo que acaba de hacer, yo ya no regresaba"; "Mal día para llamarse lucero"; "Para mi sería la indicada pero se que nunca me pasará"; "Metas: que me rayen el coche así!!" y "Veo un buen negocio de pintura", han sido solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

