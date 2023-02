Ofrecen ropa interior de Walter White en subasta

Los icónicos calzoncillos que usó Walter White mientras cocinaba metanfetaminas en el desierto de Albuquerque, el termo que le regaló Kim Wexler a Saul Goodman o el anuncio con el que despedían a Mart McFly en “Volver al Futuro II", forman parte de los tesoros que se ofrecen en la subasta organizada por la casa Propstore Auction.

En dos sesiones, más de mil lotes de utilería empleada en series como “Breaking Bad”, “Better Call Saul” y “The Big Bang Theory”, así como películas queridas por los fanáticos como “Volver al Futuro”, “The Wild Bunch” y “Aliens”, serán ofrecidos al mejor postor en una subasta en línea.

Por la ropa interior de Walter White, certificada por la producción y autografiada por el actor Brian Cranston, se piden entre 2 mil 500 y 5 mil dólares, aunque se prevé que la prenda pueda obtener aún más dinero.

Algunos objetos usados por el abogado criminal Saul Goodman en “Better Call Saul” también serán ofrecidos en la venta, agendada para los días 27 y 28 de febrero. Por el termo, obsequio de Kim Wexler, se piden entre 3 mil y 6 mil dólares, mientras que por uno de sus coloridos trajes, el precio de entrada es de 2 mil 500 dólares.

Otros objetos, como una serie de identificadores de trabajadores de Los Pollos Hermanos, la grabadora que usa Chuck en la serie o cuatro pares de calcetines de Goodman también forman parte de la subasta.

La nota de despido que le llega a Marty McFly en “Volver al Futuro II”, así como la envoltura de la pizza deshidratada que consume su familia en la misma cinta, son vendidas por precios iniciales de 2 mil 500 y mil 500 pesos, respectivamente.

