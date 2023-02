El doctor más guapo de Grey's Anatomy salió de la serie para aparecer en esta comedia romántica de Netflix

Luego de casi 20 años “Grey’s Anatomy” se mantiene en el gusto del público gracias a la trama y sus personajes, aunque algunos han abandonado la serie dejando un gran vacío en el corazón de los fans. Ahora es posible ver a uno de ellos en la nueva comedia romántica de Netflix como rival del galán de Hollywood Ashton Kutcher.

El pasado 10 de febrero la cinta “Tú casa o la mía” se integró al catálogo de la plataforma de streaming y se espera que alcance un gran éxito ante la llegada del Día del Amor y la Amistad, además del impactante elenco con estrellas que han brillado tanto en el cine como en televisión con series como el drama médico.

Ashton Kutcher y Reese Witherspoon protagonizan la película en la que son mejores amigos muy distintos el uno del otro. Mientras él vive en Nueva York rodeado de lujos y excentricidades, ella reside en Los Ángeles junto a su hijo y todo cambia cuando intercambian sus casas. Es en este momento cuando se involucra Jesse Williams con el papel de Theo, un editor dispuesto a conquistarla.

Jesse Williams en “Grey’s Anatomy”

El actor Jesse Williams, de 41 años, participó en la serie durante 12 temporadas con el personaje de Jackson Avery cautivando al público por su atractivo físico y su historia de amor con April, interpretada por Sarah Drew. Sin embargo, anunció su salida unas semanas antes de que la temporada 17 llegara a su fin.

Williams compartió escena con actores como Jessica Cpashaw y Sara Ramírez que dieron vida a Arizona Robbins y Callie Tres, respectivamente. También con Ellen Pompeo, Chandra Wilson, Patrick Dempsey, Justin Chambers, Sandra Oh, Katherine Heigl, Eric Dane, Camila Luddington y Kevin McKidd, por mencionar algunos.

Jesse Williams llega a Netflix junto a Reese Witherspoon. Foto: IG @com/ijessewilliams

Aunque se señaló que el a actor había dejado la serie para seguir su sueño en Broadway, en entrevista para The New York Times reveló que no deseaba ser encasillado en su personaje de Jackson Avery y decidió darle un giro a su carrera tomando papeles diferentes.

"Sabía que mientras preparaba mi salida, lo siguiente que haría debía ser aterrador. Necesitaba salir de mi zona de confort e ir a un lugar que me resultara desconocido”, detalló. El personaje de Williams en la serie médica no muere, por lo que se habla de la posibilidad que vuelva como actor invitado en futuros episodios.

