Ellen Pompeo se va de "Grey's Anatomy" y así ha cambiado en 17 años, empezó a los 36 años, se va a los 53

“Grey’s Anatomy” se mantiene como una de las series favoritas desde hace 17 años, tiempo durante el que una gran cantidad de famosos han dado vida a diferentes personajes y hasta el momento era Ellen Pompeo la que se mantenía firme como Meredith Grey. Aunque eso cambiará en la siguiente temporada en la que se despide del drama médico para darle un giro a su carrera.

La actriz, de 53 años, ha señalado en más de una ocasión su temor por quedar encasillada con su personaje y pese a ello decidió conservar su lugar por un tiempo más. Hasta la temporada 19 cuando diga adiós, así lo mostró el adelanto compartido en redes sociales donde se puede ver a Grey presentando a una nueva generación de médicos.

La serie se estrenó en marzo de 2005. Foto: IG @br.greysanatomy

En éste se habla de una mudanza a Boston tanto por el bien de su hija Zola debido a que sufría crisis de ansiedad, como por una oferta de trabajo de Jackson Avery para investigar más sobre el Alzheimer. Aunque Ellen Pompeo -que protagonizará una miniserie de terror para la plataforma Hulu- no se despide del todo ya que mantendrá su lugar como productora ejecutiva y narradora de la serie.

En entrevista para Insider, la actriz reveló que ha tratado de persuadir sin éxito a la producción de ponerle fin a la serie: “He estado tratando de concentrarme en convencer a todos de que debería terminar. Siento que soy la súper ingenua que sigue diciendo: '¿Pero cuál será la historia, qué historia vamos a contar?' Y todo el mundo dice: '¿A quién le importa, Ellen? Se ganan millones de dólares’”.

Ellen Pompeo ha insistido en poner fin a la serie. Foto: IG @iconickarev

Más de Ellen Pompeo

Originaria de Massachusetts, Estados Unidos, Ellen Pompeo trabajaba como mesera en un bar de Miami y fue ahí donde conoció al fotógrafo de moda Andrew Rosentha, con quien comenzó una relación y al poco tiempo se mudaron a Nueva York.

La “Gran Manzana” le abrió las puertas como modelo, pues en esta ciudad conoció a un agente de casting que la convenció de trabajar en comerciales. Su talento y el gusto de los reflectores despertaron en Pompeo la inquietud por la actuación, por lo que aceptó pequeños papeles en series y películas.

Ellen Pompeo tuvo dos hijos por gestación subrogada debido a su trabajo. Foto: IG @iconickarev

Para 2002 fue parte del elenco de “El compromiso” en donde compartió créditos con Jake Gyllenhaal. También participó en “Atrápame si puedes” y “Daredevil”, al igual que en la famosa serie “Friends” en 2004 con el capítulo “The One Where The Stripper Cries” de la última temporada donde interpretó a Missy Goldberg. Aunque fue el de Meredith Grey el que logró marcar su carrera y por el que ganó en tres ocasiones el People’s Choice Award a la actriz de drama de TV favorita.

Ellen Pompeo continuará como productora ejecutiva de "Grey's Anatomy". Foto: IG @drgreysfan

La serie también dejó huella en su vida personal, pues en 2007 se casó con Chris Ivery y dos años más tarde le dieron la bienvenida a su primer hija, Stella Luna Ivery Pompeo. En 2014 la actriz se convirtió en madre por segunda ocasión y dos años después tuvo a su tercer hijo, aunque ellos nacieron por un gestación subrogada ya que no podía embarazarse debido a su trabajo.

Ellen Pompeo concluye su participación a los 53 años. Foto: IG @br.greysanatomy

SIGUE LEYENDO:

Grey's Anatomy: así será el regreso del actor Jesse Williams a la exitosa serie en su temporada 19

Grey's Anatomy Temporada 19: Así presentó Meredith a los nuevos internos y la nostalgia se hizo presente