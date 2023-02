Sonido Pirata denuncia que alguien se hace pasar por él y estafa a las personas por Instagram

A través de las redes sociales, el mismísimo "Pirata", conocido como Julián, su nombre pila, del Sonido Pirata, informó que cada día nacen nuevas formas de estafas alrededor de su persona, principalmente a través de las redes sociales, donde incluso ya comenzaron a pedir dinero sin ser una cuenta verificada u oficial.

Todo empezó cuando un amigo le comentó por Whatsapp que alguien lo contrató por la red social de Instagram para dar un concierto. Lamentablemente les pidieron hacer un depósito a una cuenta bancaria para asegurar la plaza. Una vez que haces dicho depósito tu dinero podría estar en grandes problemas.



El escenario se desvivió en aplausos para la "Pompis" en Neza. Crédito: Facebook / @Soniderosactivostv

En las capturas de pantalla mostradas por el Dj, se pueden ver los diversos mensajes que intercambió, incluso con imágenes de diversas aplicaciones de un banco, mismas que, aseguró el "Pirata", él no maneja por el momento, pues su forma de trabajo es otra completamente diferente.

"Seguimos con el mismo caso. Le quiero decir a la gente que yo no tengo Instagram, ni hago contratos por ahí. Por qué les comento. Me habló un cuate que supuestamente me contrató por Instagram. Tengan cuidado mis amigos. Yo ni esto tengo. Quisiera que los amigos que marcan, no hago contrato por nada de redes. Quiero decirles que tengan cuidado, hay gente que sí batalla para hacer su guardadito. Ahora sí que cuidado, chavos", dijo en un pequeño video que subió a su Facebook.

Y remató con un consejo:

"Los números que dejé fíjense que sean reales. Fíjense quién les contesta para que luego no digan que a chuchita la bolsearon. Chequen bien con quién están hablando, por favor. Tengan calma, el teléfono está saturado, no es que no quiera contestar. Todo es gracias a ustedes, yo no hago nada", concluyó.

El video lo grabó cuando iban camino a Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, y después se trasladaron a una ciudad de Veracruz, donde celebrarán por la noche el aniversario de Sonido la Raza, Producciones El Consentido y otros miembros de la movida sonidera local. Otros invitados de estados ajenos serán Sonido Pancho de Tepito y Sonido Vahamas.

Esta serie de presentaciones es producto de un trabajo que inició en el año 2020 y que ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Cuando supuestamente se separó del "Medio Metro", se podía augurar una caída estrepitosa, pero lo único que sucedió es que se fue para arriba, y consiguió diversos personajes para ambientar las fiestas.

Un nuevo "Medio Metro" ya conquista las redes con el paso de Alfredo Adame, mientras que la "Cholondrina", la "Pompis" o la "Popix" se han unido al grupo como animadores, para ponerle ambiente a las fiestas donde son requeridos en su papel de sonidero representativo de la capital mexicana.

