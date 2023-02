VIDEO | Sonido Pirata presenta al nuevo "Medio Metro" y baila como el Chapulín Colorado

La redes sociales se han convertido en la mejor herramienta para conocer personajes únicos que se ganan el corazón de los internautas con sus peculiares talentos, este fue el caso de “Medio Metro” que se hizo viral por sus divertidos pasos de baile y que hace tan sólo unos días anunció su separación con el Sonido Pirata, quienes ya presentaron de manera oficial a su reemplazo.

José Eduardo Rodríguez Sandallo, como es el nombre de pila de “Medio Metro”, ganó popularidad en TikTok por sus sorprendentes pasos de baile al ritmo de la agrupación sonidera, vestido como “El Chavo del 8” y presentado con la voz de Julián Ramírez a través su ya conocida frase: “¡Ah, Medio Metro!”. Sin embargo, su repentina separación despertó dudas entre los fans que se cuestionaron el destino del bailarín y el de “La Cholondrina” que también conquistó al público.

Presentan al nuevo “Medio Metro”

Aunque la polémica continúa y a tan sólo unos días de haber anunciado su salida, Sonido Pirata compartió un video en redes sociales con el que presentan al reemplazo de “Medio Metro” y en éstos se le puede ver vestido como su antecesor y otros personajes que hiciera famosos Roberto Gómez Bolaños, como el Chapulín Colorado.

“Que baile el medio metro. Mira, mi Richard. Ahí está el famoso Medio Metro. Como dice el patito Juan, obedece a tu papá y también a tu mamá (…) Para todos los seguidores del Medio Metro, ahora recargado y remasterizado con las cámaras de Richard TV”, se escucha a Julián Ramírez en uno de los clips.

Aunque no se han revelado detalles sobre el nuevo bailarín de Sonido Pirata, algunos internautas señalaron que su nombre es Jonathan. Como parte de su llegada ha mostrado nuevos pasos de baile, entre ellos el del “Chavito” y el del “patito Juan” con el que brinca de un lado a otro. El de “la patadita” y el de “la lagartija” son algunos más en su repertorio.

¿Por qué salió “Medio Metro”?

Rodríguez Sandallo anunció su salida a través de redes sociales y más tarde Sonito Pirata lo confirmó al compartir un video en su cuenta de TikTok que fue difundido de inmediato por sus fanáticos, quienes lamentaron la separación del personaje con la agrupación.

“Necesitamos aclararlo. Mi pecho no es bodega. Yo sé que lo vas a ver, ‘Medio Metro’. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo, que acabo de marcarle a Medio Metro. Me está confirmando que él ya se va a mover solo (…) Lo único que quiero aclarar es que ya no nos van a ver juntos pero por cuestión de él, no mía”, dijo la voz de Sonido Pirata.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: ¡Adios Kemonito! Medio Metro llegó a las luchas y aplicó la llave del "cabeceo"

¿Y quién piensa en la Cholondrina? Este será el destino de la pareja de baile de Medio Metro

Tunden a Medio Metro por patear a un perro durante entrevista: "ya sabemos quién es el malo"