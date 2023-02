Adiós "Medio Metro", ella es "La Popix", nueva integrante de Sonido Pirata

Desde hace algunos meses, "Sonido Pirata" se ha viralizado en redes sociales, donde los usuarios no se han cansado de escuchar al popular sonidero en el que se dio a conocer "Medio Metro", bailarín que animaba el espectáculo encabezado por Julián Ramírez, fundador de "Sonido Pirata". Sin embargo, debido a la mala paga que tenía como animador, José Eduardo Rodríguez, nombre real del carismático hombre que se disfrazaba del Chavo del Ocho y otros personajes de Roberto Gómez Bolaños, decidió dejar el mencionado sonidero.

Tras su salida, muchos internautas aseguraron que "Sonido Pirata" había perdido a su mejor elemento y que faltaría poco para que el sonidero se fuera a la quiebra sin la presencia del bailarín. Sin embargo, también hubo quien se puso de lado de Julián Ramírez, asegurando que había muchas personas que podrían reemplazar a Medio Metro.

Y al parecer, el fundador de "Sonido Pirata" tomó en cuenta estos comentarios, pues así como en su momento integró a un bailarín con características similares a las de "Medio Metro", en esta ocasión decidió unir a sus filas a una coqueta participante que está vestida como "La Popis", personaje de "El Chavo del Ocho" que era interpretado por Florinda Meza.

Como ya es costumbre, este personaje retomó el nombre del enunciado personaje con una variante que lo hace diferenciarse, tal y como en su momento pasó con "La Cholondrina", quien continuamente conquista la red con sus pasos de baile. En esta ocasión, el nombre con el que fue bautizado la bailarina es "La Popix".

Así, por medio del canal de YouTube “Jotapuntoochotv” se viralizó un video que está titulado con la leyenda “Así se presenta la nueva integrante de Sonido Pirata: Ella es la Popix”, quien por cierto lleva un minivestido rosa y los característicos chongos que llevaba la prima de Quico en "El Chavo del Ocho".

En el audiovisual se aprecia que la nueva bailarina tiene mucho ritmo, el cual utiliza para sacar sus mejores pasos en compañía del resto del staff de "Sonido Pirata", sonidero que sigue haciéndose viral gracias a la voz de su fundador, quien en entrevista con Yordi Rosado confesó que lamentaba la salida de Medio Metro.

No obstante, también aclaró que era cierto que en ocasiones al bailarín se le pagaban 500 pesos, lo cual era un trato al que llegaban cuando los contratadores no querían cubrir con el salario de los bailarines, algunos de los cuales aceptaban presentarse por menos dinero:

“Por decirlo así, a mí me hablaba cierta persona y decía ‘como ves mi Pirata quiero que vengas a tocar a Puebla, ¿cuánto me vas a cobrar?’ y yo le decía ‘mira es lo de los gastos y esto, no me queda mucho’. Luego yo hablaba con ellos (Medio Metro) y les decía ‘¿cómo ven, esta persona no los contrató, pero que les parece, de mis dos mil lo partimos en cuatro partes?’. Eso fue lo que le faltó explicar”, aseguró en aquella ocasión "El Pirata".