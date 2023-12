Muere esposo de conductora deportiva a pocos días de casarse: “gracias por la historia de amor más pura”

Una terrible tragedia envuelve al medio del espectáculo, luego de que falleciera José Miguel Espinal, esposo de la conductora deportiva Linda Cruz, a pocos días de su boda, ella misma dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales mediante una fotografía y compartió unas emotivas palabras.

Ambos contrajeron nupcias el 18 de noviembre y él falleció el pasado 5 de diciembre pero la noticia se dio a conocer días después, hasta el momento se desconoce la causa del deceso de José Miguel Espinal quien trabajaba como piloto y llevaba varios años de romance con la presentadora.

Falleció el pasado 5 de diciembre Foto: Instagram lindacruztv

La conductora salvadoreña decidió compartir una fotografía del día de su boda y detrás de él hay unas alas de ángel y escribió un comunicado donde se despidió de forma muy emotiva del que llampo el “amor de su vida”.

“Mi amor, ¿cómo me explico que no te volveré a abrazar, que no te volveré a dar los besos en la frente que tanto te encantaban? Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Con esta foto que a todos nos impactó, que sin darnos cuenta estabas ya con tus alas de ángel. No lo entiendo, pero acepto y respeto la voluntad de Dios, estoy segura que ya cumpliste aquí la misión que Dios tenía para ti, escribió Linda Cruz.

Agregó “gracias por enseñarme a amar genuinamente y con toda el alma. Gracias por darme la historia de amor más intensa, pura y sincera… Me quedo con tus sonrisas, tus besos, tus abrazos, tus flores cada mes, tu amor intenso y apasionado”.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso Foto: Instagram lindacruztv

Muere José Miguel Espinal, esposo de la conductora deportiva Linda Cruz

“Gracias mi consentido, por darme lo mejor de mi vida que fue este amor, por acompañarme e incentivarme a entregarle mi corazón a Dios, por aprender a aceptar su voluntad. Te amo mi cielo, te siento en cada paso, en cada respiro, en cada pensamiento. Te voy a recordar siempre como el amor de mi vida, el hombre Perfecto, mi oración contestada, el hombre de mis sueños. Este es el dolor más grande que he sentido, pero sé que Dios y tú me tienen de pie para seguir luchando por cumplir nuestros sueños en tu honor y memoria”, escribió la presentadora.

“Lograste todos tus sueños y metas, te amo para la eternidad” finalizó Linda Cruz, quien recibió múltiples muestras de apoyo de sus seres queridos y de sus seguidores.