Metro CDMX: MAPA con todas las estaciones que dejarán de usar boleto el 16 de diciembre

El Metro CDMX sigue con su constante renovación para poder brindarle un mejor servicio a los usuarios que hacen uso de la red, es por ello que hoy en día, menos de la mitad de las líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) continúan aceptando los boletos tradicionales en sus andenes.

Las autoridades del Metro de la Ciudad de México reportaron que el 85% de los usuarios que viajan en este transporte ya ingresan con su tarjeta de Movilidad la cual brinda un mejor servicio a las miles de personas que usan la red a diario, es por esta razón que poco a poco en algunas líneas del STC han empezado a no usar el boleto convencional.

Las Líneas que ya no usaran boletos

Las autoridades del Metro de la CDMX informaron que a Línea 8 que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi y la Línea A que da servicio de Pantitlán a La Paz dejarían de aceptar boletos para ingresar a sus andenes, por lo cual necesitarías la tarjeta de Movilidad para poder ingresar a cualquiera de estas dos estaciones del STC. La finalidad de quitar los boletos es para poder agilizar el accesos en cada una de estas Líneas respectivamente.

Estas son las estaciones que dejarán de usar boletos y sus respectivos mapas:

Garibaldi / Lagunilla

Bellas Artes

San. Juan de Letrán

Salto del Agua

Doctores

Obrera

Chabacano

La Viga

Santa Anita

Coyuya

Iztacalco

Apatlaco

Aculco

Escuadrón 201

Atlalilco

Iztapalapa

Pantitlán

Agrícola Oriental

Canal de San Juan

Tepalcates

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

Aún puedes adquirir boletos en las estaciones pertenecientes a las Líneas antes mencionadas, sin embargo no dejes de comprar tu tarjeta de Movilidad si aun no la tiene por que después del 16 de diciembre no podrás ingresar a los andenes si no es con dicha tarjeta que puedes adquirir en todas las estaciones del Metro y Metrobús.

¿Cuándo dejarán de aceptar boletos todas las líneas del Metro CDMX?

La noticia de que ya no se usarán los boletos tradicionales en el STC no fue bien recibida por todos los usuarios pues algunos argumentan que la tarjeta de movilidad, se puede olvidar y para poder ingresar se tendría que comprar una nueva con un precio mayor que al de un boleto.

Por el momento no se sabe la fecha exacta en la cual las líneas antes mencionadas dejarán de aceptar los boletos convencionales para tener uso exclusivo de la tarjeta de Movilidad Integrada.