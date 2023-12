Muere querido exparticipante de MasterChef a los 24 años

La industria del espectáculo internacional nuevamente se vistió de luto debido a que se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Ian D’Angelo, quien será recordado por haber participado en la edición argentina de “MasterChef” y en “El Gran Premio de la Cocina”. Los primeros reportes señalan que el joven cocinero de 24 años de edad fue encontrado sin vida en su domicilio en Buenos Aires, Argentina el martes 5 de diciembre y se informó que perdió la vida a causa de un infarto fulminante.

Como se mencionó antes, el joven cocinero de 24 años de edad fue encontrado sin vida en su casa, la cual se ubica en Caseros, Buenos Aires, la tarde del martes 5 de diciembre, los responsables de hallarlo fueron dos de sus amigos, quienes también eran sus compañeros de trabajo, los jovenes declararon que estaban preocupados por él debido a que no había asistido a trabajar por lo que desesperados por saber sobre su paradero entraron a la casa del exparticipante de "MasterChef" por el techo y al estar al interior del inmueble lo encontraron inerte en su cama por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes solo pudieron confirmar su deceso.

Ian D'Angelo (izquierda) tenía tan solo 24 años de edad. Foto: IG: ian_dangeloo

De acuerdo con la información revelada por la amiga del joven cocinero, una joven llamada Natacha, fue el sábado la última vez que vio con vida al exparticipante de "El Gran Premio de la Cocina" debido a que trabajan en el mismo lugar, además, son vecinos por lo que regresaron juntos a sus casas, no obstante, no notó nada raro en él a excepción de un aparente reflujo y el lunes 5 no se presentó a trabajar, lo cual, era muy raro en él, además, no contestaba mensajes ni llamadas, por lo que se preocuparon y fue hasta el martes 6 cuando fueron a buscarlo y encontraron su cadáver.

La misma joven ofreció una entrevista para TN Show y señaló que los primeros resultados de los estudios periciales arrojaron que el joven había sufrido un infarto fulminante y que llevaba al menos dos días sin vida, Natacha en evidente estado de shock señaló que le parecía algo sumamente inexplicable pues asegura que su amigo era una persona sumamente sana, además, refirió que la familia de su amigo organizó una colecta en plataformas digitales para poder cubrir con los gastos funerarios.

La muerte de Ian D’Angelo causó una gran conmoción en la farándula argentina. Foto: IG: ian_dangeloo

Así fue la última publicación de Ian d’Angelo

El último post de Ian d’Angelo fue realizado el pasado 27 de noviembre y constó de una fotografía en la que aparecía en su ambiente natural, la cocina, además, escribió un texto en el que animaba a sus seguidores a seguir sus sueños y dejó ver que tenía planes de seguir creciendo y aprendiendo dentro de la industria alimenticia, lo cual, resultó sumamente desolador para sus seguidores, quienes de inmediato llenaron la caja de comentarios en los que lamentaban la inesperada partida del joven cocinero y también aprovecharon para enviar sus condolencias a la familia, quienes, hasta ahora, no han emitido ni una sola declaración más allá de la colecta que iniciaron para cubrir los gastos funerarios del exparticipante de MasterChef.