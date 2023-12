Muere Andrea Fay Friedman, actriz con Síndrome de Down, a los 53 años

La industria del espectáculo internacional se encuentra de luto debido a que se dio a conocer el fallecimiento de Andrea Fay Friedman, actriz estadounidense con Síndrome de Down que saltó a la fama mundial por su trabajo en producciones como “Life goes on”, “Baywatch” y “La Ley y el Orden”, entre muchas otras. La talentosa estrella de televisión tenía 53 años y se informó que perdió la vida por complicaciones del Alzheimer.

La noticia del fallecimiento de Andrea Fay Friedman, la cual, estremeció a toda la industria del espectáculo internacional, se dio a conocer a través del portal de Variety hace apenas unas horas, sin embargo, se informó que la actriz perdió la vida desde el pasado domingo 3 de diciembre en su natal Santa Mónica, California, sin embargo, no se ofrecieron más detalles al respecto.

Es importante señalar que Andrea Fay Friedman se encontraba alejada de la farándula desde el 2019 aparentemente por su condición médica, la última película en la que apareció fue “Carol of the bells”, una historia navideña sumamente conmovedora que relata la búsqueda de un joven adoptado que busca a su madre biológica y cuando la encuentra descubre que padece Síndrome de Down.

Cabe mencionar que, a lo largo de su carrera, Andrea Fay Friedman fue un auténtico estandarte de la inclusión dentro de la industria del espectáculo pues siempre promovió que se tomara en cuenta a personas con algún tipo de discapacidad dentro de producciones audiovisuales, incluso, en más de una ocasión fue una fuerte crítica de usar la inclusión como herramienta política.

Así fue la brillante carrera de Andrea Fay Friedman en la farándula

Andrea Fay Friedman nació el 1 de junio de 1970 en California, Estados Unidos y de acuerdo con sus propias palabras, desde siempre estuvo acostumbrada a llevar una “vida normal” pese a tener Síndrome de Down, por ello fue capaz de completar una carrera y hasta desempeñarse como profesor asistente en un programa de UCLA en el que se enseñaba a estudiantes con Síndrome de Down a tener una vida independiente.

La talentosa actriz comenzó su carrera artística en el año de 1992 dentro de la icónica serie “Life goes on”, donde interpretó de manera magistral el personaje de Amanda Swanson, la novia de Charles “Corky” Tatcher y debido a su magistral desempeño en los años siguientes fue considerada para aparecer en producciones como “Baywatch” y “La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales”, tan solo por mencionar algunas, además, en 2010 tuvo una polémica participación en “Padre de Familia”, en la cual criticó el uso de la inclusión como herramienta política.

Como se dijo antes, la última película en la que participó Andrea Fay Friedman fue “Carol of the bells” en 2019 y desde entonces no volvió a aparecer en ninguna otra producción debido a que además de Síndrome de Down padecía Alzheimer, sin embargo, en todo este tiempo se desconoció como es que estuvo lidiando con esta terrible enfermedad y solo se sabía que estuvo bajo el cuidado de su hermana y su padre.