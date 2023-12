Recupera dinero y otros objetos perdidos con este ritual: sólo necesitas 4 cosas

Perder objetos preciados puede ser una experiencia emocionalmente difícil y desafiante. Los objetos preciados a menudo tienen una historia detrás muy importante, que puede esta vinculada a personas o sólo momentos significativos en la vida de alguien. El extraviar dinero que se destinaría a un asunto relevante, también causa mucha frustración y enojo.

Por ello aquí conocerás un ritual con el que podrías recuperar ese objeto tan preciado o ese dinero que tanto te costó conseguir y con el que pensabas llevar a cabo algo importante para ti. Si bien es cierto que asimilar la pérdida es importante, no pierdes nada con intentar rescatar algo que está lleno de recuerdos o representa mucho para ti.

Si perdiste dinero o algún otro objeto valioso, haz este ritual. Foto: Especial

Te puede interesar:

Cómo purificar la energía de tu hogar y convertirlo en un santuario de abundancia en Navidad

Vela de los 7 arcángeles así debes usarla para atraer la protección, la abundancia y la buena suerte a tu vida

El ritual de San Cucufato te ayudará a recuperar dinero y otros objetos perdidos

San Cucufato, también conocido como San Cucufate o San Cucufato Mártir, es un santo venerado en algunas comunidades sobre todo de América Latina. A menudo se le invoca para ayudar a encontrar objetos perdidos. Aquí tienes un ritual sencillo para encontrar con eso tan valioso para ti:

Consigue una imagen o estampa de San Cucufato, ponle una vela blanca y un vaso con agua y lleva a cabo la siguiente oración: "San Cucufato, protector de los objetos perdidos, te invoco en este momento de necesidad. Por favor, ayúdame a encontrar lo que he perdido. Guía mi camino y trae de vuelta lo que es mío", mientras recitas esto, visualiza en tu mente el objeto que has extraviado e imagina que lo encuentras y sientes mucha alegría y gratitud por recuperarlo.

Lleva a cabo este ritual con hilo o cinta de color gris. Foto: Pinterest

También puedes tomar un gris de 20 a 30 centímetros de largo, hacer un nudo con él y decir lo siguiente: "San Cucufato, protector de lo perdido, en tus manos pongo este hilo. Te lo ato con fe y esperanza y pido tu ayuda para hallar lo perdido". Para este ritual también puedes apoyarte de un objeto que represente lo que has perdido, por ejemplo un billete, joya u otro articulo. Lo que tendrás que hacer es atar el hilo gris a ese objeto y mientras lo sostienes dices: "San Cucufato lo que más te duele te lo he atado, hasta que no pueda encontrar (aquí pides lo que has perdido), no te desato".