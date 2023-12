Influencer finge estar poseída y sacerdote le lanza fuerte advertencia: "no quisiera estar en su pellejo"

Bella Dueñas se encuentra en medio de la polémica debido a los confusos videos que compartido en redes sociales donde según cibernautas intentaría dar señales de que se encuentra poseída por un demonio; sin embargo, las grabaciones no han sido del agrado de sus seguidores ya que aseguran que es una pésima estrategia para incrementar sus vistas.

En las grabaciones se ve al influencer maquillada extraña, parada moviendo la cabeza, incluso en un video pareciera que recrea una escena de "El Exorcista" al caminar como una araña, hace voces extrañas y dice mensajes que nadie logra comprender, algunas veces aparece acompañada y otras sola, los videos han dividido opiniones ente quienes piden ayuda para ella y quienes se lo toman como un juego.

Una de las opiniones que más interés despertó fue la de un cura que lleva más de 40 años realizando exorcismos quien enfatizó que no es recomendable que se juegue con los fantasmas o espíritus, con lo sobrenatural, dijo que no quería mencionar el nombre de la influencer de origen mexicano para no darle mas popularidad.

"Soy exorcista desde hace 40 años y sé muy bien como es la posesión de un demonio, ella esta haciendo show", afirmo el sacerdote.

"Lleva un par de semanas inventándose que está poseída, que la atacan espíritus", relató el sacerdote y añadió que la mujer originaria de Monterrey, Nuevo León, hasta habla en alemán pero que no sabe lo que está haciendo "que alguien le diga lo peligroso que es lo que esta haciendo", refutó.

"Está sumando muchísimos puntos para que eso le suceda", advirtió el cura.

El cura señaló que está jugando con fuego y quien juega con fuego se quema "corre el riesgo de que la posea un mal espíritu", por lo que le hizo un llamado a mesurar su comportamiento.