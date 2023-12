3 tiendas de discos K-Pop baratas y surtidas ubicadas en la Zona Rosa de la CDMX

El K-Pop es un género musical nacido en Corea del Sur que ganó popularidad mundial gracias al éxito de grupos como 2NE1, BIG BANG, Girls Generation, Super Junior o SHINee. Actualmente, grupos como BLACKPINK, TWICE o BTS son quienes lideran las listas de popularidad y es común encontrar mercancía oficial de ellos en cualquier tienda. Sin embargo, aún hay agrupaciones que no son tan conocidas y sus discos no son tan fáciles de conseguir.

A pesar de esto, hoy en día en la CDMX podemos hallar varias tiendas que se dedican a vender mercancía K-Pop. De hecho, son mucho más baratas que antes y ofrecen una excelente variedad de productos, por lo que podemos encontrar desde discos, playeras, muñecos y toda clase de productos.

(Créditos: IG / @kpop_store_cdmx)

¿Dónde están las 3 tiendas de discos K-Pop?

Aunque podemos encontrar muchas tiendas de discos K-Pop en línea, es cierto que existen pocas tiendas físicas con variedad y precios accesibles en la CDMX, así que, si buscas ver los álbumes de tus artistas favoritos antes de comprarlos, aquí tenemos tres lugares donde puedes encontrarlos.

Kpop Store (C. Río Tiber 71, Cuauhtémoc, 06500, CDMX)

Esta es una de las tiendas de discos K-Pop más surtidas que encontrarás, pues cuentan con todos los álbumes que puedas imaginar. De hecho, puedes encontrar discos difíciles de conseguir de grupos que ya no existen o que ya se han descontinuado. Además, venden productos coreanos como maquillaje, ropa y accesorios. También puedes hallar lighsticks de tus grupos favoritos de K-Pop.

(Créditos: IG / @kpop_store_cdmx)

Ichigo Store (Hamburgo 15, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, CDMX)

Esta es otra de las tiendas de discos K-Pop que puedes hallar en la Ciudad de México. El lugar, aunque es pequeño, cuenta con muchos discos traídos desde Corea del Sur, sobre todo últimos lanzamientos. Además, venden lighsticks, playeras, bolsas, llaveros y más productos de pop coreano. Si no ves lo que buscas, puedes preguntar y posiblemente si lo tengan en existencia.

(Créditos: IG / @

ichigostore)

DongSong Shop (Av. Insurgentes Sur 488, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06500, CDMX)

Esta tienda de K-Pop cuenta con los discos más novedosos y siempre tienen pedidos abiertos de los nuevos lanzamientos. Además, venden dolls, lighsticks y toda clase de mercancía oficial de tus artistas preferidos. Por si fuera poco, ofrecen una gran variedad de protectores de photocards y otras cosas lindas para decorarlas.

