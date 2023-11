Mónica Huarte disfruta la fuerza del color en su estilo de vestir para las redes sociales

La actriz mexicana lleva una amplia trayectoria en la pantalla y en el teatro, ha sido parte de proyectos como Cansada de besar sapos, Malos hábitos, Noche de bodas, Efectos secundarios, Volverte a ver, entre otros, y galardonada con la Diosa de Plata en dos ocasiones como mejor actriz, pero lo que más ama de contar historias es mover los corazones de las personas, “mi sueño es que entren al teatro o al cine y que algo en el corazón se transforme. Que salgan un poquito distintos y que reflexionen, que los toque, que los modifique, que la historia les hable”, confesó.

Señora influencer es la película más reciente de Mónica y ha sido su mayor reto hasta ahora, “porque es una mujer que tiene un problema de salud mental y sentía que tenía que ser súper responsable con algo así. Le decía al director, ‘es que tenemos que ir con una psicóloga, tenemos que investigar todo sobre ella’. Y me dijo, ‘no, Mónica está dentro de ti, confía’. Y justo dejar la cabeza y actuar desde las entrañas es lo que funcionó”, comentó.

Mónica Huarte en Total look, Cos Foto: Constanza Martínez

Y añadió que darle vida a Fati Torre fue difícil, pero era algo que le emocionaba hacer, “es lo que más quería, porque es un personaje que pasa por todas las emociones que puede pasar un ser humano. Un ser frágil y vulnerable que se rompe, que la gente con el hate la hace pedazos”, además de tocar temas importantes como las redes sociales y también la edad, “esto de que tú ya a cierta edad no puedes meterte a TikTok a hacer cosas. ¿Por qué? ¿Quién dice?”.

Además, para Mónica es importante cambiar el estereotipo de aferrarse a la juventud.

“Esta necesidad de permanecer jóvenes, creo que todo cambia, el cuerpo cambia, la cara cambia. Está bien cuidarse y está bien hacer lo que quieras para sentirte bien, pero entender que en este mundo va a cambiar todo, hasta lo que te quieres aferrar con uñas y dientes se va a transformar, ir transitando por todos los periodos que pasas, porque también es hermoso crecer y tener experiencia”.

Pantalón y blusa, Bernarda / Zapatos, Griselda Sánchez / Aretes, Elisheva and Constance. Foto: Constanza Martínez

Huarte también nos confesó que para ella no ha sido sencillo involucrarse en las redes sociales, “sé que debería de meterme más, porque me dicen que ahora te califican por los followers, pero yo prefiero leer un libro que estar documentando mi vida. Es como un mal que me cuesta mucho trabajo, pero que le echo ganas subiendo fotos y subiendo stories, pero me cuesta porque yo soy muy privada. Siento que la intimidad es de uno y que uno decide con quién compartirla. Y los influencers es todo lo contrario, es soy esto, pienso esto, como esto, con quién estoy las 24 horas del día. Y a mí lo que me encanta de Cate Blanchett o de las actrices que admiro es que me creo sus personajes justo porque no me sé sus vidas”, aseguró la actriz y nos confesó que algo que la deprime es que ahora se toma más en cuenta los números en redes que el talento.

“Es mi talento lo que tiene que contar, no mi número de followers. Porque además es una falacia eso de que si tienes muchos followers vas a llevar más gente al cine o al teatro, no es cierto. La gente va a ver a los actores que le gustan. Me causa mucho conflicto todo este mundo, porque además otra cosa que quiero agregar, es que el otro es el que nos valida, el otro es el que nos da like, el que decide si valemos la pena o no, en vez de que seas tú”.

Y sobre su percepción a los influencers, nos dijo que los respeta mucho más, “la puerta de su intimidad está abierta de par en par y eso también hace que la gente se crea con el derecho de entrar como si no hubiera un filtro y te suben al cielo y te bajan al infierno. Me tocó estar cerca de Juanpa Zurita y yo le decía, ‘¿cómo le haces con tanto amor y tanto odio?’. Y me dijo, ‘tienes que hacer una piel más fuerte y no leer tanto’, yo creo que ya se protegen también de no estar leyendo todos los comentarios. Los admiro y los respeto, pero sí, yo no podría hacer eso”.

Y para finalizar nuestra entrevista, Mónica nos contó que tiene un proyecto muy especial que le gustaría hacer pronto, “la película que yo escribí, que tiene comedia, pero es drama. Cómo se desnuda uno cuando escribe. Es lo más honesto y verdadero y auténtico que uno puede hacer, escribir, más que actuar. Me conocí mucho más”.

Chamarra y jumpsuit, Bernarda / Zapatos, Griselda Sánchez / Aretes, Uno de 50. Foto: Constanza Martínez

HA DICHO

“Esto de que tú ya a cierta edad ya no puedes meterte a TikTok a hacer cosas. ¿Por qué? ¿Quién dice?”.

Tonos vivos

Un look monocromático te dará mucha fuerza, y será una manera sencilla y vibrante de llevar un color. Nuestros favoritos de la temporada: negro, rojo, gris y amarillo.

Falda y camisa, Mariandrée Gaitán / Botas, Griselda Sánchez / Pulsera, Elisheva and Constance. Foto: Constanza Martínez

SUS FAVORITOS DE ESTILO

¿Cómo defines tu estilo?

Me gustan mucho los vestidos. Libre, suelto, relajado. Pero después de este shoot quisiera decir que sí, que los colores vivos, creo que me tengo que atrever más.

¿Cuál es el mejor consejo de moda que te han dado?

Que la percha eres tú y que más que lo que te pongas es abrazar la ropa con tu personalidad.

¿Cuál es tu accesorio favorito?

Los aretes.

¿Hay algún estereotipo de moda para señoras que te gustaría cambiar?

Esto de que a cierta edad ya no puedes ponerte cierta ropa. Mientras te sientas bien, haz lo que tú quieras.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Constanza Martínez / Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para Revlon México y Hot Tools

