Humecta tu piel durante el invierno con estos consejos

CONTORNO DE OJOS

Esta parte del rostro es muy sensible por lo que es importante darle una humectación especial con una crema que hidrate y nutra.

Abeille Royale, Guerlain, $2,330

LIMPIEZA

Es muy importante lavar el rostro día y noche, hazlo con un jabón suave que su fórmula sea hidratante para no romper la barrera natural de la piel.

Take the day off, Clinique, $870

SUERO

Un suero hidratante ayudará a preparar la piel para tu skincare además de ayudar a mantener la humectación en el rostro, puedes optar por una textura en aceite.

Huile Precieuse a la Rose Noir, Sisley, $6,300

MASCARILLA

Una vez a la semana aplica una mascarilla hidratante, puedes utilizar alguna que se deje durante toda la noche para una bomba de hidratación.

Electrolyte Waterfacial Masque Hydratant, Drunk Elephant, $1,450

CREMA

Busca una crema hidratante que en su fórmula tenga ácidos hialurónicos para mantener la humectación durante el día, y en la noche opta por una textura más densa para aprovechar la regeneración celular.

Hydra Essentiel, Clarins, $925

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

MAAZ