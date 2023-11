Selección Mexicana Femenil gana oro en los Panamericanos, vence a Chile

¡Se acabo el partido! La Selección Mexicana Femenil se queda con la medalla de Oro al vencer a Chile en la final del futbol femenil de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Es la primera en la historia para el conjunto tricolor en la rama de las mujeres. El marcador fue por la mínima, la encargada de llevar al equipo hacia la gloria fue Rebeca Bernal, quien al minuto 30 mediante un tiro libre perforó las redes.

La victoria de las mexicanas hace que la delegación nacional llegue a 42 preseas doradas, iguala su mejor participación, que fue en Guadalajara 2011. Las filas mexicanas está inundada por una generación dorada, con jugadoras como Kiana Palacios, Alicia Cervantes, Charlyn Corral y Jaqueline Ovalle, entre otras.

Con un tiro libre de Rebeca Bernal, México venció 1-0 a Chile en una final del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos, opacada por la presencia de una jugadora de campo como arquera improvisada en el seleccionado local. La defensora clavó un derechazo al ángulo a los 30 minutos en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso para que el Tri se colgara una histórica medalla de oro en mujeres.

Por qué Chile perdió a sus dos porteras previo a la Gran Final

La Roja disputó una inédita final en el fútbol panamericano con una jugadora de campo defendiendo el arco debido a que sus dos arqueras del plantel, Christiane Endler y su suplente Antonia Canales, regresaron a sus respectivos clubes europeos tras la semifinal.

Endler, una de las mejores del mundo en su puesto, se había comprometido con el Olympique de Lyon a sumarse esta semana a los entrenamientos. Canales, por su parte, viajó de urgencia al Valencia de España porque se lesionó la arquera titular.

Los clubes no están obligados a ceder a las jugadoras a los Juegos Panamericanos porque no es una competencia FIFA. Como en el plantel de la Roja no había otra arquera, su técnico Luis Mena tuvo que improvisar con la delantera María José Urrutia para defender el arco.

Jugadoras chilenas protestan por falta de planeación

En protesta por un episodio que dejó expuesta la falta de planificación de la dirigencia con el fútbol femenino, las jugadoras chilenas se sentaron en el césped durante unos segundos cuando la árbitra pitó el inicio del partido. En las tribunas casi repletas, los fanáticos se pusieron de pie y aplaudieron. Incluso sus rivales mexicanas se solidarizaron.

El local apostó a defenderse lejos de su arco y evitar que las mexicanas probaran remates de media distancia. A su vez, Urrutia respondió bien al controlar varios tiros de esquina.

El plan resultó hasta que la defensora Fernanda Ramírez derribó a una rival en la puerta de su área. Bernal aprovechó la gentileza y clavó su derechazo al ángulo imposible de atajar para la delantera del Colo Colo.