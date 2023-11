¿Tengo FOMO? Estos son los síntomas del nuevo trastorno mental que se relaciona con las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para muchas personas que incluso, viven de ellas para subsistir y para darse algún lujo; sin embargo, el abuso de Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, podría tener efectos contraproducentes en la salud mental de los humanos, principalmente en la realidad en la que vivimos.

El periodista y colaborador del programa Hoy en Espejo Público, Miquel Valls, indicó que el estar pegado a las redes sociales puede que las personas generen alguna adicción o alguna afectación a la salud mental.

Las redes se han apoderado de la vida de muchas personas Foto: Especial

Y es que actualmente, la cantidad de información que aparece en internet es de fácil acceso; sin embargo, las redes sociales son responsables de cierta forma en compartir el conocimiento ya sea correctamente alrededor del mundo. Además, esta herramienta social se pueda saber lo que hacen nuestros amigos y familiares, al igual que algunos de nuestros conocidos a los que sigues en las múltiples plataformas.

Se ocasiona por una presión social

La ola de información, puede que a muchas personas los haga sentid presionados por participar en los cientos o miles de eventos que existen, viajes, experiencias de todo tipo; desde culinarias, deportivas, moda culturales, entretenimiento, entre otros.

Ahora, el Fear Of Missing Out (FOMO) o Miedo a perderse por su traducción en inglés, el cual, provoca que la gente esté constantemente participando en todo momento y el no hacerlo provoca una gran ansiedad generada por el temor de perderse un evento social de gran importancia o cualquier vivencia que esté hablando todo mundo.

Algunas personas no soportan la presión de no poder asistir a los eventos Foto: Especial

Miedo a la exclusión

Ahora, el hecho de no pertenecer a un grupo o no participar en algo por el simple hecho de que otras personas sí lo están haciendo, son sentimientos que generan frustración por no hacerlo y que genera una ansiedad o miedo excesivos, los cuales, son síntomas que cada vez afectarían a más personas.

Esto además, genera un incremento de este tipo de efectos, sentimientos de depresión y baja autoestima, en el que hoy en día no puedes evadir dichos eventos o ignorarlos, ya que están latentes en todo momento gracias a las redes.

¿Cómo combatir el FOMO?

Algunos especialistas consultados por el programa recomendaron limitar el uso de las redes sociales para evitar caer en las garras del FOMO, y poner un horario para dedicarle tiempo a nuestros espacios personales.