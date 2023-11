“Checo” Pérez: así fue el día que renunció al automovilismo para convertirse en futbolista del América

Actualmente, Sergio “Checo” Pérez es una de las máximas figuras de la Fórmula 1, categoría en la que hace apenas una semana atrás consiguió un histórico subcampeonato mundial, sin embargo, su destino pudo ser sumamente diferente pues en el inicio de su carrera renunció temporalmente al automovilismo con la intención de convertirse en jugador de futbol en el equipo de sus amores, el Club América, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos respecto a este episodio poco conocido en la vida del piloto mexicano de la escudería Red Bull.

Esta historia que muy pocas personas conocen fue contada por Antonio Pérez Garibay, el padre del actual piloto de Red Bull durante una entrevista con Alejandro Sánchez, columnista de El Heraldo de México y durante dicha conversación el empresario recordó que su hijo renunció al automovilismo luego de una reunión que tuvo con Emilio Azcárraga Jean, quien había invitado al joven piloto a ver un Clásico Nacional entre el América y Chivas y todo parece que el haber descubierto el mundo de los empastados lo dejó maravillado por lo que apostó todo por convertirse en jugador azulcrema.

"Checo" Pérez es un gran aficionado del América. Foto: Mexsport

Emilio Azcárraga convenció a “Checo” Pérez para que abandonara el automovilismo

Ante esta inesperada decisión de su hijo, Antonio Pérez Garibay señaló que tomó la decisión de vender todos los go karts de “Checo” y todo su equipo en general debido a que ya no lo ocuparía pues al igual que como lo hizo en el automovilismo, quería que su heredero se enfocara únicamente en el futbol, no obstante, las cosas no salieron como las esperaba el joven Sergio Pérez y tras un año terminó rogándole a su padre para que le permitiera volver a correr en las pistas.

Sergio "Checo" Pérez intentó ser futbolista del América. Foto: Mexsport

De acuerdo con las palabras de Antonio Pérez Garibay, “Checo” Pérez redescubrió su amor por el automovilismo cuando vio a su hermano mayor, Antonio Pérez, participar en la Fórmula 4 en Reino Unido pues cuando su consanguíneo se bajaba de su monoplaza él aprovechaba para subirse, además, un hecho trascendental que detonó su decisión final de enfocarse de lleno al automovilismo fue que su padre no le permitió quedarse con ellos para disfrutar el Gran Premio de Silverstone, no obstante, el empresario aseguró que fue un acto para mostrar firmeza y enseñarle disciplina a su hijo, quien regresó llorando al país.

Luego de su intento fallido de ser futbolista, Sergio “Checo” Pérez pasó varios meses pidiéndole a su padre que le permitiera regresar al automovilismo y después de tanto rogar, regresó a las pistas cuando ya tenía 12 años y según señala su padre, volvió a la acción con una intensa hambre de triunfo, por lo que desde entonces se dio cuenta de que sería uno de los mejores pilotos de todo el mundo y desde entonces comenzó su andar en el deporte motor donde ha conseguido obtener los máximos logros para un piloto mexicano, por lo que ya es considerado como toda una leyenda.

Sergio Pérez regresó al automovilismo tras no tener el desarrollo que esperaba en el futbol. Foto: IG: schecoperez

Es importante señalar que, pese a que se alejó del futbol, Sergio “Checo” Pérez siempre ha tenido un vínculo especial con el balompié y en especial con el América pues durante su estancia en el país es común verlo en los partidos de los azulcremas, además, la escuadra propiedad de Emilio Azcárraga de manera recurrente le reconoce su trabajo en la Fórmula 1 a través de redes sociales.