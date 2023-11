¿Dinosaurios y extraterrestres convivieron?, esto aseguran unas expertas

¿Los dinosaurios podrían haber convivido con seres extraterrestres? Según investigaciones de Rebecca Payne y Lisa Kaltenegger, de la Universidad de Cornell, esta idea no es tan descabellada como podría parecer. Luego de dar a conocer su opinión, en redes sociales se desató un debate muy grande, pues los más crédulos defendieron esta hipótesis y los más escépticos consideran que no hay ningún fundamento en tales palabras.

Hace unos 540 millones de años, la Tierra era un hervidero de vida y diversidad biológica, dominada por los imponentes dinosaurios. Durante este período, según Payne y Kaltenegger, los niveles de oxígeno y metano, así como de ozono y metano, eran significativamente más altos que en la actualidad. Estas condiciones, sumadas a la abundante vegetación, podrían haber convertido a nuestro planeta en un foco de atracción para posibles visitantes extraterrestres.

Hasta el momento no hay ninguna prueba, sólo fue una idea. Foto: DAll-e.

¿Existen los extraterrestres?

Los expertos sugieren que la "huella luminosa" de la Tierra de entonces era mucho más pronunciada, lo que facilitaría la detección de señales de vida por civilizaciones alienígenas. La investigación propone que, para encontrar vida en el cosmos, debemos estudiar los compuestos atmosféricos de la Tierra durante la era de los dinosaurios. Esto podría guiar a los científicos en la búsqueda de planetas con condiciones similares, potencialmente albergando formas de vida parecidas a los dinosaurios.

Hay quienes creen que si pasó. Foto: Dall-e.

Sin embargo, la existencia de vida extraterrestre aún es un misterio y un tema de amplio debate científico. A pesar de la ausencia de evidencia concreta que pruebe la existencia de seres extraterrestres, muchos científicos consideran plausible su existencia dada la inmensidad del universo. La vastedad del cosmos, con millones de galaxias que albergan innumerables estrellas y potencialmente trillones de planetas, sugiere estadísticamente que podría haber otros mundos capaces de sostener la vida. Además, el descubrimiento de exoplanetas en la "zona habitable" de sus estrellas, donde las condiciones podrían ser adecuadas para la vida tal como la conocemos, ha reforzado esta posibilidad.

¿Es posible que haya vida fuera de la Tierra?

La falta de pruebas directas de vida extraterrestre alimenta el escepticismo. A pesar de décadas de exploración espacial y búsqueda de señales de vida inteligente, no se ha encontrado evidencia irrefutable de vida más allá de la Tierra. Este hecho ha llevado a algunos científicos a reflexionar sobre la posibilidad de que la vida inteligente sea extremadamente rara o incluso única en el universo. Este enigma, conocido como la Paradoja de Fermi, plantea la pregunta: si la vida extraterrestre es probable, ¿por qué no hemos encontrado aún pruebas de su existencia? Aunque la búsqueda continúa, por ahora, la existencia de vida extraterrestre permanece como una fascinante posibilidad aún no demostrada.