Nuevo OVNI es captado en el Popocatépetl después de varios días de actividad intensa

Durante las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl en México lanzó 156 exhalaciones, acompañadas de emisiones de gases volcánicos, y también de ceniza, lo que activó las alertas por la caída de ésta última en diversas alcaldías de la Ciudad de México. Por lo anterior, el semáforo se mantuvo en el color amarillo Fase 2.

Durante esta fase, se esperan algunos escenarios como explosiones de tamaño menor a moderado; lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes; expulsión de fragmentos incandescentes; entre otros, mismos que son monitoreados durante las 24 horas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Nuevo OVNI es captado en el Popocatépetl. Twitter: InfoMeteoro / Sandro Palacios

Lo que no se espera, es que aparezcan en sus alrededores Objetos Voladores No Identificados, también conocidos como OVNIS, mismos que, se puede llegar a creer, son de origen alienígena, aunque no existe ninguna prueba que así lo avale. Esto, porque durante este sábado, se observo una luz que pasó por encima del volcán.

Lo anterior fue captado por la cuenta de Twitter Webcams de México. La discusión ya comenzó alrededor de esta figura que se pudo ver en el cielo, pero hasta el momento, no es posible considerar estas teorías, pues los autores de la misma no pueden comprobarlo. Hay quienes dicen que se trató de un satélite, de un avión, entre otras cosas.

La ciudadanía ya empezó a lanzar teorías. Crédito: Cuartoscuro

De acuerdo con la grabación de la cámara de monitoreo, el objeto pasó por el volcán justo a las 18:50 de la tarde, este sábado 11 de noviembre de 2023, fueron solo algunos segundos los que se pudo ver en la lente, pues de manera casi inmediata desapareció de la escena, siempre subiendo, nunca en forma descendente.