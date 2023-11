Andrew Jennings: el reportero que destruyó a la FIFA

El 27 de mayo del 2015 el mundo del futbol y la FIFA se cimbraron hasta sus cimientos. El Hotel Baur au Lac en Zúrich, Suiza fue escenario del arresto de siete altos mandos de la Federación Internacional de Futbol Asociación, mismos que se preparaban para participar en la edición 65 del Congreso del órgano rector del futbol mundial. Además de los arrestos, otros siete directivos tenían cargos formales en su contra y un total de 41 personajes relacionados con la FIFA eran objeto de una investigación por participar en una red de corrupción, por cientos de millones de dólares.

El encargado de hacer la denuncia y de realizar las investigaciones y arrestos, fue el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), junto con el IRS de Investigación Criminal, también dependiente del gobierno norteamericano. Las acusaciones estaban relacionadas con mercado negro, sobornos por derechos de transmisión, sobornos por derechos comerciales, sobornos en asignación de sede para los torneos de FIFA, uso de dinero de procedencia ilícita y evasión fiscal, entre otros.

Pero el verdadero protagonista de la investigación que se realizó durante varios años a los dirigentes de la FIFA y a directivos de varias televisoras en Sudamérica, no era alguien del FBI, sino un reportero inglés llamado Andrew Jennings, un hombre que en su currículum podía presumir de haber descubierto una red de tráfico de cocaína en Scotland Yard, la prestigiosa policía metropolitana de Londres.

Su papel fue clave en la investigación, porque por más de 15 años se encargó de seguir todos los crímenes que se cometían en la FIFA. Todos los documentos y la información que encontró le sirvió al FBI como guía y después para armar un caso en contra de todos los responsables.

Andrew Jennings: el reportero que acabó con Scotland Yard, el COI y la FIFA

Andrew Jennings no era aficionado al deporte y mucho menos al futbol, no le gustaba y no acostumbraba a verlo en la televisión. No era aficionado a ningún equipo, aunque en algún momento reconoció tener cariño por el Leyton Orient, un club de la League One inglesa, sólo porque su abuelo había jugado ahí.

Su llegada al mundo del deporte fue más caprichosa, porque después de descubrir una red de tráfico de cocaína es Scotland Yard, también encontró decenas de crímenes y prácticas desleales en el Comité Olímpico Internacional, encabezado por Juan Antonio Samaranch, un fiel servidor del gobierno fascista de Francisco Franco en España y que llenó de corrupción al COI, al lado de personajes como Primo Nebiolo, Horst Dassler y Joao Havelange. El camino llevaba a sobornos por derechos de patrocinios y transmisión por varios cientos de millones de dólares.

Y después siguió la FIFA, la casa grande y el proyecto que le tomó casi 15 años de preguntas incómodas y muy intuitivas. A través de sus libros y su página de internet informaba sobre lo que el llamaba "El juego sucio" (The dirty game, en referencia a la forma en la que llaman los ingleses al futbol, The beautiful game).

Directivos de FIFA por todo el mundo fueron acusados

Después de las investigaciones, se acusó y persiguió a un total de 41 directivos de la FIFA y de empresas que compraron derechos comerciales y derechos de transmisión a la empresa que rige el futbol mundial.

Algunos de esos nombres son Chuck Blazer, Jeffrey Webb, Julio Rocha, Eduardo Li, Jack Warner, sus hijos Daryll y Daryan, Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel, Nicolás Leoz, Juan Ángel Napout, Alejandro Burzaco, José María Marín, Eduardo Deluca, Luis Bedoya, Sergio Jadue, Marco Polo del Nero y Ricardo Teixeira.

Varios de ellos fueron detenidos y siguen sus procesos en sus países de origen, otros fueron extraditados a Estados Unidos, otros tuvieron que escapar de la justicia y son tres casos de directivos que murieron antes de enfrentar a la justicia.

¿Qué libros escribió Andrew Jennings?

En su obra literaria, el desaparecido reportero inglés puede presumir investigaciones de la policía de Londres, de la FIFA, de la Concacaf y del Comité Olímpico Internacional. Su debut en el mundo del deporte se presentó con Los señores de los anillos (un juego de palabras entre el libro de Tolkien y los anillos olímpicos), publicado en 1992. Todos sus libros se pueden encontrar en las páginas de venta de productos en internet, tanto en el idioma original como en español.

1.- Scotland Yard's Cocaine Connection. 1989

2.- The Lords of the Rings, Power, Money & Drugs in the Modern Olympics. 1992

3.- The New Lords of the Rings. 1996

4.- The Great Olympic Swindle. 2000

5.- Tarjeta roja. El libro secreto de la FIFA. 2006

6.- Omertà: La FIFA de Sepp Blatter, familia del crimen organizado. 2014

7.- The dirty game. 2015