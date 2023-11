¿Por qué a las mujeres les gusta dormir con un perro que con un hombre? Esto dice la ciencia

A la mayoría de las personas les gusta dormir con su mascota, especialmente con sus lomitos, quienes suelen acomodarse de una manera que emiten un calor tan potente que esta temporada de otoño-invierno, seguro te quitarán el frío. Sin embargo, un estudio reveló que este gesto de los perritos es más placentero para algunas mujeres, ya que funcionan como un catalizador para poder dormir. ¿Quieres saber por qué duermen mejor las mujeres con un perrito que con un hombre?

Un perrito emite calor que te sentirás agusto Foto: Pexels

No solo son el buenos amigos y acompañantes en la vida, los lomitos pueden ser buenos compañeros a la hora de dormir, sobre todo para las mujeres que buscan un descanso no pueden "pegar el ojo" si no están abrazando algo o a alguien.

Esta la razón por la que un perrito es mejor acompañante

De acuerdo con una investigación de la Universidad Canisius de Nueva York, Estados Unidos, los perritos son mejores compañeros de cama para las mujeres que los humanos o en esta ocasión, los hombres.

La publicación de 2018, exploró el efecto que tienen las mascotas en su descanso con un humano, especialmente con casi mil mujeres de origen estadounidense. Este estudio reveló que, el 55 por ciento de las participantes durmió con un lomito y el 57 con una pareja humana.

La mejor compañía será un perrito en tus días de descanso Foto: Pexels

Ante estas pruebas, la conductista de animales y responsable de este estudio, Christy Hoffman, descubrió que las mujeres suelen puntuar a los perros mejor que a las personas como compañeros de cama. Además, aseguró que estos animales mejore la calidad del sueño nocturno.

¿Por qué los perritos duermen mejor?

Comparado con los humanos, dijo, ya sean de su propio género o el contrario, los perritos se adaptan mejor al horario de descanso a su amas. Por otro lado, las personas suelen despertarse a cualquier hora de la noche para acomodarse, para ir al baño, o para it a tomar agua.

Estas acciones interrumpen el sueño de la otra persona con la que están durmiendo. Por otra parte, los perros se adaptan mejor a los tiempos de sus amos y hacen menos ruidos a la hora de dormir. Ahora, los lomitos que durmieron en la cama de sus amos, interrumpieron menos el descanso de sus dueñas que sus parejas.

Foto: Pexels

Las mujeres que participaron en esta prueba confirmaron que, al dormir con un perrito, este se quedó con ellas casi toda la noche. Asimismo, los dueños de estos perritos pueden dormir mejor, gracias a que siguen su rutina de sueño, lo que se debe a que pasean a su perro cuando despiertan.

Qué beneficios tiene descansar con un perrito

Otro resultado que arrjó este estudio, es que los perritos obtuvieron una mejor puntuación que los humanos, en lo que respecta a confort y seguridad; es decir, las personas que durmieron con un lomito, descansaron mejor con la mascota en una habitación que sin él.

Personas que sufren ansiedad o depresión, podrían beneficiarse con dormir con su perrito, ya que aumenta la sensación de seguridad y confort.

Un perrito que descansa es una mascota feliz Foto: Pexels

Los perritos se meten a lado de sus amos por lo que en estas épocas de frío por lo que la temperatura de sus cuerpos es ideal para tenerlos en los pies, lo cual, no debería interferir con el descanso.

¿Por qué no debe dormir tu perro en tu cama?

Ahora, si bien es cierto, muchas personas tienen problemas respiratorios, por lo que si eres una persona con asma, alergías o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo que dormir con tu lomito puede complicar tu salud.

Si no sacas a tu perrito al baño, podría tener un accidente en tu cama y tendrías que cambiar las sabanas y lavar el colchón, ya que su orina es muy penetrante.

