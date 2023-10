VIDEO: perrito y loro se comen la ofrenda en honor a otros animalitos

Como parte de las celebraciones del Día de Muertos en México, algunas familias suelen ponerle ofrendas a sus seres queridos que han fallecido, tanto a personas como a sus animalitos de compañía. En el país se ha dispuesto que sea el 27 de octubre, el día en que se le rinda culto a las mascotas, que en algún momento alegraron la vida de las personas y formaron parte de la familia.

Por esta razón, en Tik Tok se pueden encontrar diversos videos de las ofrendas dedicadas a animalitos. Recientemente, uno de ellos llamó la atención de los usuarios, ya que captó las travesuras de un lomito o como se dice coloquialmente lo cacharon con las manos en la masa.

El lomito fue cachado con las manos en la masa.

Foto: Tik Tok/el_viejo95

Lomito se roba el corazón de los internautas

En la cuenta el_viejo95 se publicó un clip de tan sólo seis segundos, en el que se puede ver el momento justo en que un perrito se come las croquetas que habían sido colocadas en el altar para honrar la memoria de otro de sus congéneres. En él se logra ver que esta pequeña ofrenda también está dedicada a un cotorro, al cual también le ofrendaron unas semillas de girasol; sin embargo, el adorable canino decidió ir directamente contra las croquetas que habían colocado en un tazón de vidrio.

El video además desatar las risas de los internautas, ya que tiene de fondo un audio bastante peculiar que dice "no es un chico malo, sólo quiere ser el mismo", también generó diversos comentarios, entre los que destacan: "Aplicó la de "El muerto al pozo y el vivo al gozo", "Él: también era mi compa y nos compartíamos todo pa", "el: "perdón we, es que tengo hambre, acuérdate de que compartíamos", y "estaba llorando por los demás con sus ofrendas de sus mascotas y me hiciste reír jaja".

Si bien este clip se compartió hace tan sólo tres días, ya registra hasta el momento poco más de 614 mil "me gusta", más de dos mil comentarios, y tiene 3.5 millones de vistas hasta el momento.

Loro también hace de las suyas

No obstante, no fue el único animalito que hizo de las suyas, resulta que también en otro video del mismo usuario, se grabó el momento en el que un cotorrito se comió las semillas de girasol que había en el altar. Esto también suscitó la risa y comentarios de los cibernautas: "a todos se les ocurrió comer de la ofrenda", "jajaja mori", "o por fin se murieron o no jajaja son casi los mismos".

Tampoco pudo resistir la tentación.

Foto: Tik Tok/el_viejo95

Sigue leyendo:

Día de Muertos: ¿qué elementos debe llevar una ofrenda y cuándo hay que ponerla?

Día de Muertos, así será la mega ofrenda en el Zócalo de la CDMX: ¿dónde y cuándo verla?