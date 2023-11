Guerra Israel-Palestina: La importancia del pensamiento crítico

Si uno ha seguido las noticias los últimos días sabe que se ha estado llevando a cabo el conflicto entre Israel y Palestina. Sin ánimo de ponerse de lado de ninguna de las facciones que se han formado, se busca ilustrar dos factores: la importancia de los medios de comunicación hoy en día, sobretodo en conflictos y eventos como lo es esta guerra, y la falta de formar primero un pensamiento crítico y nutrirse de fuentes, antes de “aliarse” con uno u otro lado, y así evitar generar una opinión desinformada.

Por lo que respecta a las facciones, ambas partes han ido más allá de lo que podríamos considerar humano, dejando atrás horribles escenas, muerte de inocentes y actos con los cuales uno no puede estar de acuerdo. Sin embargo, es interesante ver cómo se vuelve una guerra, ya no sólo militar y política, sino mediática. Por ejemplo, en casos particulares, celebridades y gente importante en redes sociales, salen a condenar o apoyar a alguna de las partes, lo que pareciera invitar a sus seguidores a hacer lo mismo.

Pareciera que en lugar de hablar de una guerra, hablamos de un partido de fútbol. Se apoya a uno u otro equipo, olvidando que este “partido” está dejando a civiles inocentes muertos, niños huérfanos, gente que ha perdido todo, o ha tenido que abandonar su hogar, y que actualmente no tienen lo suficiente siquiera para subsistir y mantener a su familia.

Por otra parte, se nos olvida que apoyar a una u otra parte (debido a la causa previa a la guerra, si uno conoce los antecedentes del conflicto) no implica que se esté de acuerdo con su actuar reciente. Es oportuno mencionar, que este nivel de involucramiento de parte de los medios no es nueva. Desde siempre, en la guerra moderna, la propaganda y los medios de comunicación han tenido un rol crucial en el desenvolvimiento de la guerra. Sin embargo, poco a poco, con el progreso de las redes sociales e internet, se vuelve más evidente este papel que juegan los medios y junto con el evidente papel que juegan, también se vuelve más evidente el problema de hoy en día.

Recopilar información de diversos para construir la verdad.

¿Cómo encontrarse bien informado?

En un mundo en donde se ha difuminado demasiado la verdad, gracias a los medios, es imposible, o casi imposible, saber qué es verdad, qué no, qué es noticia, que son fake news, qué es informativo, qué tiene fines propagandísticos en el fondo. Y ante este problema podemos abrumarnos debido a la enorme cantidad de información que recibimos.

Ante este sentimiento, se plantean dos ideas importantes: Por un lado, no dejarse vencer al sentirse abrumado, es decir, no dejar de informarse, participar en diálogos, y sobre todo, con una participación lo más activa posible, aún cuando el conflicto no está tan cercano geográficamente, nos afecta a todos de una u otra manera.

Y la segunda, respecto a los medios, buscar diferentes fuentes, no formar una opinión y un criterio sin estar informado. Ser críticos en las fuentes que se consultan, analizar la situación y empatizar, además de apoyar, dejando de lado fanatismos, o sesgos que sólo nos dividen y nos alejan de los demás.

En conclusión, el papel de los medios no cambiará. Pero uno, como receptor de toda esta información, puede hacerlo, formando un criterio propio, informado, prudente, atento a discernir lo que es cierto de lo que no, lo que es bueno de lo que no y abrirse al diálogo. Igualmente, no quedarse en la opinión y el diálogo, sino que si uno está en condiciones de ayudar más allá, que lo haga.



Por: Diego de Alba Ruiz, Licenciatura en Derecho, Universidad Panamericana, miembro de Inspire UP.





