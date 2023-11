Perritos son captados disfrutando de un baño abajo de una pipa y desatan el amor en redes sociales: VIDEO

Muchas personas recurren a TikTok para despejar su mente de los problemas cotidianos y es que esta plataforma se ha convertido en el medio perfecto para disfrutar de videos de distintas temáticas, pero los que sin duda se roban el corazón de las y los usuarios son aquellos que tienen como protagonistas a perritos, porque no hace falta conocer contexto alguno, con el simple hecho de ver sus imágenes, cualquiera esboza una sonrisa.

Serotonina gratis: el video de perritos que ha enamorado a medio TikTok

Es así como podemos encontrar miles de videos con perritos como los protagonistas principales, pero uno de los más actuales muestra a un par de lomitos disfrutando de sus mejores días, ya que una usuaria los captó disfrutando de un buen baño debajo de una pipa de agua; en las imágenes se ve como a la distancia un perro de color café y otro de color negro se ponen debajo del chorro de agua que una pipa, encargada de regar un espacio público, deja a su paso.

Sigue leyendo:

Gatito recrea escena de "Las Locuras del Emperador" y las redes estallan ante su parecido con Yzma

¡Es una heroína!: perrita defiende a su dueña de una rata y se vuelve viral

Los lomitos han enamorado a las y los usuarios que se encuentran con el video.

Fotografía: TikTok/@barbara_daily

Los lomitos se encuentran brincando alrededor del agua, mientras el encargado de administrarla los moja directamente; sus colitas llenas de felicidad se balancean de un lado a otro mientras quedan empapados por el agua y aunque es un video muy corto, las y los usuarios han mostrado genuina felicidad al verlos saltando sin que nada más importe y "Dog Days Are Over", canción que acompaña el momento, no hace más que conmover a los internautas; algunos de los comentarios en TikTok han sido:

"Lo quiero mucho señor q le hecha agüita a esos perritos y los hace más feliz" (@sarareyesh)

"como no amarlos gracias DIOS por darnos los perritos" (@di.avi.cas)

"Quisiera estar con ellos 2, corriendo felices bajo el agüita....." (@carlaceciliaborja)

TikTok se rinde ante los lomitos juguetones

Esta canción escrita e interpretada por "Florence + The Machine", es conocida por su energía contagiosa y mensaje esperanzador; nacida de un momento de agotamiento emocional de Florence Welch, es tomada como una expresión de liberación y superación personal, ya que representa la transición de un lugar oscuro hacia la luz, convirtiéndola en un himno poderoso de empoderamiento y renacimiento.