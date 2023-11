¿Por qué nos asusta hablar de la muerte y celebramos el Día de muertos?

La muerte en México es un suceso que trascendió tanto, que cada año tiene dos días especiales en que lo celebremos, es más preciso decir, que recibimos y recordamos a nuestros seres queridos, los honramos con sus comidas y bebidas favoritas. Esta tradición milenaria ha escalado mundialmente y muchos extranjeros admiran como es que los mexicanos vemos a la muerte, incluso nosotros mismos decimos que nos burlamos de ella, pero ¿realmente lo hacemos?

Cuántas personas prefieren evitar hablar del tema, porque creen que es de mala suerte, o que se está invocando, es más, algunos evitan hacer su testamento porque “no vaya a ser la de malas”. Muchos mexicanos festejan el Día de muertos, pero la realidad es que les asusta hablar de la muerte, es por eso que este tema tan complejo e incómodo es abordado por el escritor Nicolás Alvarado en su podcast La pinche complejidad.

La muerte nos puede asustar, porque no sabemos que hay después de ella. Foto: Especial

En esta ocasión Nicolás recibe a Eunice Cortés, psicóloga y tanatóloga quien explica en La pinche complejidad sobre el mundo de la vida y de la muerte, ¿por qué es un tema que asusta a las personas? Escucha el episodio completo aquí, y descubre la relación que existe entre los mexicanos y la muerte.

La cultura mexicana y la relación con la muerte

La cultura mexicana tiene una relación con la muerte, y nos lleva a cuestionarnos sobre la conexión que tenemos con ella en tiempos contemporáneos. Recordemos que la muerte no solo sucede en noviembre, ni tampoco es exclusivo de los adultos mayores, a cualquier edad se puede morir.

En México confundimos la muerte con la angustia de muerte, ¿por qué? porque no hablamos del asunto, vivimos en una sociedad que no tiene cultura ni siquiera de preparar su testamento, este problema cultural ha traído consecuencias para los que se quedan vivos, y no para el que nunca quiso encargarse de su asunto.

La muerte es parte fundamental de la cultura mexicana. Foto: Especial

¿Por qué nos da miedo la muerte?

La psicóloga y tanatóloga Eunice Cortés señala que nos da miedo enfrentar el final de las cosas, porque es algo que nos desagrada, y no estamos conscientes que todo inicio tiene un final. Esto también se relaciona con el dolor que podemos llegar a sentir, y que de hecho tampoco nos gusta sufrir, ya no tenemos resistencia al dolor, no solo físico, también del alma.

¿Cómo podemos soportar el sufrimiento de la muerte y de la vida? La tanatología puede ayudar a entender este proceso, pero sobre todo hay que apelar a lo que nos asusta tanto de nuestra propia muerte, como la de nuestros seres queridos. Leamos sobre la muerte, aprendamos sobre la muerte y miremos la muerte.