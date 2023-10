Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 30 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 30 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se acerca la quincena y estás de suerte con juegos de azar Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, es importante que definas tus sentimientos, ya que entrarás en un ciclo que habrá amores al por mayor, estás en el ciclo de escorpión y eso te cambiará por completo la vida y el destino porque se aproximan cambios muy perros en los cuales la fregada salación quedará en el pasado, si tienes pareja con signo Escorpión o amigos cercanos cárgate de su energía para crecer y evolucionar.

Aprende a respetarte y amarte como eres y que nadie intervenga en tu felicidad. No temas a cambios ni a nuevas aventuras, ya que ahí estará la clave de tu felicidad. En tu trabajo algo de estrés y cansancio, problemas con tu jefe quedarán en el paso, comprenderás que la vida es justa y que te devolverá a manos llenas, eso que una vez te negó.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no hay momento para retroceder y quejarte, es momento de que eches todo a la parrilla y te enfoques en lo que está por llegar. Un viaje, la compra de artículo electrónico, posibilidad de cambiar de auto o comprar nuevo.

No te dejes caer ni entres en cuestiones de bipolaridad que podrían arruinar tus planes, metas y deseos. Algunas ocasiones te dejas manipular por tu pareja en caso de tener, date tu lugar y aprende a tomar tus propias decisiones. Momentos importantes, se cierran ciclos, se abren nuevos, personas se van, otros llegan, al final lograrás ser feliz con ciertos eventos y situaciones que están por ocurrir, no tengas miedo a las nuevas oportunidades, ya que solo con esos cambios lograrás obtener mejores resultados.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no te confundas en lo que quieres en tu vida, necesitas definir tu proyecto y echarlo andar, no esperes que sea de día o de noche, porque si sigues perdiendo el tiempo al final no lograrás ni madre.

No ames más de lo que te amen o de lo contrario podrías salir muy lastimado o lastimada, es importante que te remontes al pasado y veas por las pruebas que has pasado y lo que has aprendido de cada una de ellas para así no cometer los mismos errores en lo que está por venir.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la intuición será tu guía, así que escucha a tu corazón. Momentos importantes se aproximan, entre ellos la posibilidad de mejoras en ingresos; sin embargo, viene una perdida de objeto electrónico o dinero, fíjate bien dónde dejas las cosas.

Amistad se va de tu vida, ya que te ha estado jugando chueco y hablado de ti a tus espaldas, en estos días un error la hará caer. No tengas miedo a decir lo que sientes, dile a esa persona que te mueve el asunto lo que pasa en ti, si te rechaza al final no seguirás ahí perdiendo el tiempo con alguien que no te valora. Posibilidades de ofertar la caricia con una amistad en estos días.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, el mundo está listo para aplaudirte. Aprende a respetar tu cuerpo y mostrarle al mundo de que estás hecho, no adoptes conductas que no son tuyas y aprende a despojarte de cualquier careta y muchas personas se enamorarán de la persona que existe bajo ese disfraz.

Estás en un ciclo importante y a partir de la siguiente semana empezarás a ver grandes cambios en tu vida, ya que mejorarán muchos aspectos, la felicidad está por alcanzarte y mostrarte que los pequeños detalles hacen la gran diferencia, no descuides la parte familiar y amistades porque son lo más importante que tienes, recuerda que tu trabajo no lo es todo y al final no nos llevaremos nada.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu atención a los detalles te servirá bien. Ya no pongas esa luz neón en todos lados que indica que andas en busca de una relación o de la caricia porque solo asustas a las personas y dejas al descubierto tu urgencia de una pareja.

Es hora de mostrarte todo el amor que tienes ahí guardado, aprende a respetar los tiempos de Dios, las cosas llegarán cuando tengan que llegar, no finjas lo que no sientes y no tardes en tomar decisiones, ya que cuando lo hagas podría ser demasiado tarde.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, el amor y la belleza te rodean, así que disfruta de cada momento. Entras en un ciclo en que comenzarás a quererte, amarte y respetarte, pero sobre todo, a darte tu lugar y comprender que quien de verdad te quiera tendrá que pagar tu precio.

No temas a darte una segunda oportunidad con esa persona que te busca o está por llegar mediante una red social, te ayudará aceptar muchos defectos que no te agradan de ti. Amores del pasado regresan, pero te darás cuenta de que es asunto olvidado, en tu trabajo vienen mejoras muy buena y cambios en puestos, podrían valorar tu trabajo cuando menos lo esperes.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no te desanimes ni te sientas mal si en estos momentos el amor no te ha sonreído, ya que empiezan los grandes cambios en tu vida y algo que parecía que no cuajaría tomará forma y nacerá una relación muy intensa y duradera con una persona de tierras lejanas.

Date la oportunidad de ser feliz y dejar que el mundo ruede, no te detengas por nada ni nadie y haz lo que siempre soñaste sin importar lo que la gente pueda decir, al final ellos no te dan para el gasto. Movimientos planetarios te traerán en un tono algo melancólico, sentirás la necesidad de tener a una persona a tu lado, de poder completar la necesidad de amar y ser feliz.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, adiós con los malos tratos de las personas, te encanta vivir de rodillas y eres muy de "pégame, pero no me dejes"; aléjate de esas fregaderas y aprende a quererte y respetarte pero sobre todo, a no depender de ninguna persona para estar bien y ser feliz.

Vienen cosas positivas a tu vida, entre ellas un viaje o un mejor trabajo que te va a dejar grandes ingresos. Aprende a controlar tus sentimientos y no te claves tan rápido, tienes un corazón muy noble y necesitas de muy poco para enamorarte e ilusionarte de las personas, no pasa nada, siempre y cuando no salgas dañado o dañada cada que algo no funciona.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, cambios importantes en los amores, soltarás a una persona que quieres un friego, pero que nada más te ha usado como alfombra, comenzarás a desarrollar sentimientos por una persona que de tu trabajo o que conocerás en próximas fechas mediante una reunión o fiesta de amigos.

Cuida mucho la parte familiar, podrías estar alejándote de tu familia y descuidando esa parte, recuerda que ellos son quien te podrán sacar de un problema, estás rodeado de personas muy falsas que solo te buscan por interés o para obtener algo de por medio, mientras sigas así no llegarás a ningún lado.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, asegúrate que en esta semana lo que saga de tu boca y pensamientos sean bendiciones y buenos deseos, ya que estás en un ciclo de que en lo que salga de ti regresará por triplicado en próximas fechas. Si tienes pareja, date la oportunidad de conocerla más y saber sus necesidades.

Una amistad empezará a vociferar de ti, no te compliques la existencia ni te estreses, es pura pinche envidia al no poder ser como tú. Ten cuidado con amores de una noche podrías enamorarte en brevedad. No te apresures a los hechos, algunas veces te haces ideas en tu cabeza muy tontas y sueles culpar a personas que ni la deben ni la temen en pedos que no les pertenecen.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, Conéctate con tus emociones y las de los demás. Tu empatía te guiará hacia la sanación y la comprensión. No tengas miedos a cambios en el área del amor, podrías sentir confusión si tiene pareja, ya que esta no te mostrará cuanto te quiere, no vivas ni dependas de eso.

Podrías conocer a una persona en próximas fechas, llegará por medio de una amistad o una red social, te va a llamar mucho la atención, sin embargo, no vayas tan rápido y deja que la relación madure un poco más, conoce mejor a esa persona para que no te lleves decepciones.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Sigue leyendo tu horóscopo de HOY

Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 30 de octubre al 3 de noviembre, predicciones de salud, dinero y amor

Santoral de hoy: ¿Qué santo se celebra el lunes 30 de octubre?

DRV