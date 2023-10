Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy lunes 30 de octubre según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y estelunes 30 de octubre hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este lunes 30 de octubre tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este lunes 30 de octubre sale la carta del cuatro de oros del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta tiene un doble significado, uno bueno y otro no tanto pues sin duda alguna, la presencia del 4 de oros habla de que en el terreno financiero estas muy bien, has logrado todos tus objetivos, ese negocio que tanto querías va por un buen camino pero eso mismo te ha llevado a ser codicioso y hasta cierto punto egoísta, recuerda que no todo en la vida es dinero.

Amor

Tienes mucho miedo, no te resistes a estar sola o solo, y ese apego que sientes por la persona que esta a tu lado no esta mal, pero no es amor y ya te diste cuenta de eso. Recuerda que el amor es libertad y no todo aquello que lo pueda atar, limitar o controlar.

Trabajo

Todo lo que tiene que ver con el trabajo va de maravilla, es muy estable tu empleo así que no debes preocuparte, pero parece que no estas muy a gusto pues no te gusta lo que haces pero te mantienes ahí por que tienes un buen salario, recuerda que si no estas feliz debes buscar un lugar donde te sientas pleno.

Salud

Esta carta habla principalmente que debes perdonarte las heridas del pasado para estar tranquilo o tranquila, cuida la parte del estrés.

