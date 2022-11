No corresponderán a tu amor: 3 signos que les gusta engañar a su pareja, ten cuidado con ellos

El día en el que nacimos y el signo del Zodiaco bajo el que vivimos puede ser un factor determinante para definir nuestra forma de ser, la forma en la que vivimos y cómo hacemos muchas cosas en nuestra vida diaria. Además, define lo que nos gusta y cómo somos con los demás.

Nuestro signo del Zodiaco también puede predisponernos a ser buenos en algunas cosas y no tan buenos en otras tantas. Por eso, en muchas ocasiones nos preguntamos qué signos son los más inteligentes, cuáles son los más distraídos o los más divertidos. Quién puede ser mejor para tener vida en pareja y qué signo está destinado al éxito.

Pero en esta ocasión te vamos a decir cuáles son los tres signos del Zodiaco a los que les gusta engañar a sus parejas y que no les gusta nada la fidelidad. Virgo, Aries y Géminis están en esta poco presumible lista y, por eso, ten mucho cuidado, porque estos signos del Zodiaco te pueden hacer pasar un mal rato.

¿Cuáles son los signos del Zodiaco menos fieles?

Virgo

Los Virgo se caracterizan por ser encantadores, detallistas y dulces, pero no siempre utilizan estos poderes para el bien. Son muy empecinados y si alguien les gusta, no dejarán de luchar hasta ganarse a esa persona, incluso aunque ya tengan pareja. También es complicado que se comprometan con una sola pareja, porque así es como les gusta ver la vida.

Aries

Los Aries son personas muy honestas y no acostumbran a decir mentiras, aunque no siempre son los más fieles. El lado bueno (por así decirlo) es que si alguna vez son descubiertos en una movida, no lo negarán y aceptarán su equivocación.

Géminis

Otro signo bastante propenso a ser infiel, esto porque les gusta el juego de la seducción y la persecución. Y aunque no les interese la infidelidad en sí, siempre están buscando la cercanía de otra persona y lo atractivo que puede resultar la idea de romper las reglas.

Virgo, Aries y Géminis son los signos del Zodiaco más infieles

