Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 30 de octubre al 3 de noviembre, predicciones de salud, dinero y amor

La vidente cubana Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este lunes 30 de octubre. Consulta las predicciones que tiene para ti en temas de salud, dinero y amor.

Consulta cómo te irá el fin de semana según tu horóscopo

ARIES

El Arcángel Metatrón será el que estará presente en esta semana en tu signo y te dice que te liberes del pasado y que hagas crecer tu presente y formar un mejor futuro que este arcángel es muy poderoso que lo invoques y verás como los problemas se solucione rápido en tu vida, tus números mágicos son 15 y 26, tu color de la suerte el naranja y azul.

Tus signos compatibles son virgo, capricornio y leo, tu día mágico el martes, días de estar con mucho trabajo pendiente y de ponerte al día con tus proyectos recuerda que tu signo siempre va a ser el líder en todo lo que realice y por eso todo mundo te está esperando para que tú das la iniciativa en el ámbito laboral van a ser unos días de pagar deudas y ya ponerte al corriente con tus pagos haces unas compras de último minuto, recuerda que no debes de jugar con dos amores al mismo tiempo porque tarde o temprano se van a dar cuenta así que trata ya de ser fiel en tus relaciones amorosas.

Tendrás un regalo que no esperabas, ten cuidado con problemas de angina o pulmones ve con tu médico, sigues con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor, un amor del signo de capricornio te habla de formalidad en tu vida, tomas un curso de actuación o hablar en público que eso te ayudará mucho en el futuro, compras unos vuelos de avión para irte con tu familia de viaje, cuando sientas la presencia del maligno cerca de ti para que te lo aleje y te recomienda siempre llevar una imagen o un dije del Arcángel Metatrón cerca de ti como protección.

TAURO

El Arcángel Jofiel es el que te va a estar guiando en esta semana y te dice que luches siempre por tus ideales que no te dejes manipular por nadie que siempre tu signo encuentra el éxito y sobre todo no te rindas se constate en tu vida profesional, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 14 y 30, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles son virgo, capricornio y leo, día de estar con mucha prisa por estar ya pagando deudas y ponerte al corriente en tus gastos recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy cauteloso con tus compras y sobre todo muy administrado.

Así que tarta de llevarlo cabo en estos días, cuídate de problemas de cabeza o cuello recuerda que es mucho estrés así trata de seguir con el ejercicio que eso te ayudará a estar más tranquilo, te busca tu mami para invitarte a una fiesta familiar trata de no alejarte de tu familia que ellos siempre van a ver por ti en todo, decides cortarte el cabello y cambiar de look.

Ya no pelees en tu ámbito de trabajo recuerda que todo pasa así que clama y siempre analizar lo que vas a decir, te llega un dinero extra por unas comisiones, decides vender tu coche para comprar uno más reciente, ya no pienses en lo que no es y más en el amor tú decides con quien estar o quien no recuerda que lo más bonito de una pareja es la convivencia así trata de siempre buscar la felicidad.

GÉMINIS

El Arcángel Metatron es el que te ayudará en estos días y te dice que tu éxito es el resultado de tus buenas decisiones y el rodearte de personas positivas que siempre en tu vida necesitas autocontrol en tu caracter y determinación en tus acciones, te llenara de una energías sanadora este arcángel en estos días, tu mejor dia es el jueves, tus número mágicos son 10 y 25, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles libra, acuario y leo.

Días de estar con mucho trabajo recuerda que debes adminístrate más en todo lo laboral para que no tengas problemas con tus superiores y trata de ya no platicar tanto tu vida personal recuerda que a tu signo lo rodean mucho los chismes y malas intenciones así que te recomiendo ser más discreto, ya no peles tanto con tu pareja recuerda que tu signo es algo cambiante por ser dos a la vez por eso te recomiendo llenarte de paciencia y disfrutar tu relación de pareja.

Decides irte con tu familia a viajar en estos días, ya no busques pretextos para adelgazar recuerda que todo está en tu mente y siempre tu signo va a lograr lo que se propone, te invitan a una boda de un familiar y vas de padrino, decides él ya para poner un negocio. Y tener más ingresos, El Arcángel Metatron te recomienda siempre traer algo de plata para protección y su imagen en la cartera para que te dé esa calma que tanto necesitas.

CÁNCER

El Arcángel Gabriel es que te va a ayudar en estos días y te dice que tu fuerza espiritual puede crear la vida que tú deseas que no inventes pretextos para no ser feliz que el arcángel Gabriel te va a guiar a la felicidad y que tus necesidades serán resultas con más abundancia económica, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 16 y 19, tu color es el amarillo y rojo, tus signos compatibles escorpión, piscis y libra, tomas un curso de idiomas y administración en estos días.

Recibes un dinero extra por tus comisión estrata de invertirlo en ti mismo que siempre el cáncer vive de su imagen y verse de lo mejor, ya no busques a ese amor que se fue recuerda que si no te habla no le interesas así cierra ese círculo en tu vida y trata de conocer más personas compatibles, ya no seas tan exigente contigo mismo recuerda que siempre vas a tener solución a tus problemas, decides pedir unos días de vacaciones para irte de viaje con tu familia en los próximos meses, un amor nuevo te va a regalar algo que te va a gustar mucho, ya no lo pienses más y decídete a poner ese negocio que te va a ir de lo mejor.

El Arcángel Gabriel te recomienda ponerse un listo rojo en el tobillo izquierdo dejarlo allí tres dias después lo cortas y lo quemas y traer su imagen en la cartera para que tengas una vida más feliz.

LEO

El Arcángel Chammuel te va a guiar en estos días y te dice que te rodeas de personas más positivas como tú y que trates de ya no mezclarte con amores tóxicos que solo te quitaban tu buena fortuna, este arcángel Chammuel es que te dice que creas más en ti y que seas más determinante en tus acciones para que puedas llegar al existo.

Tu mejor día es el miércoles, tus numeroso mágicos son 13 y 28, tus signos compatibles es aries, sagitario y libra, tu color es el rojo y blanco, días de estar con muchas sorpresas agradables a tu alrededor recuerda que tu signo es el que atrae más la buena suerte en su vida así que no lo dudes y cómprate un billete de lotería.

Van a ser unos días de mucha presión en cuestión de trabajo por el cierre de mes y cambios de proyectos de la empresa así trata de estar muy atento a todo lo que te dicen y proponen en cuestión laboral, ya debes de dejar a un lado la pasión del sexo sin razón yo sé que tu signo es fuego y es el más conquistador del zodiaco y siempre quiere tener dos o más amores a la vez y, pero trata de buscar esa pareja estable en tu vida.

Sabrás de un embarazo familiar que te hará muy feliz, ya no pienses que los demás te quieren hacer daño recuerda que tu mismo le das poner a tus enemigos con tu pensamiento así que bloquea eso de tu vida y veraz como serás más feliz. Tu Arcángel te recomienda traer su imagen en la cartera y traer una piedra imán en la bolsa y una cruz de plata como protección.

VIRGO

El Arcángel Miguel te va a ayudar en estos días y te dice que va a ser una semana de retos que debes de enfrentarte a ellos y saber que tienes su protección que son momentos de crecer en lo personal y dejar atrás todo eso que no era para ti, tus números mágicos son 07 y 20, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles capricornio, tauro y aries, tu mejor día es el lunes.

Días de estar arreglando papelería de tu título universitario y de documentos de migración, semana de juntas en tu trabajo para los cambios del próximo mes y recibes una gratificación por tú comisiones trata de ahorrarlo y pagar deudas para sanar economía. Cuídate de problemas de dolor de cuello y estrés así trata de hacer algún tipo de relajación para que tu mente no esté tan presionado. Arregla su casa y haces unas compras de muebles, ten cuidado con el amor sobre todo en cuestiones de traiciones si vez que tu pareja ya no esta a gusto contigo trata de tomar un tiempo y estar solo para analizar tu situación.

Te compras ropa para una fiesta en estos días, te regalan una mascota. Tu Arcángel Miguel te va a ayudar en todas las situaciones de problemas legales así que no lo dudes en invocarlo para que te dé esa solución a tu problema y se recomienda prender una vela de color rojo y traer su imagen en tu cartera para protección.

LIBRA

El Arcángel Uriel te va a acompañar en estos días y te dice que tu mentalidad cambie que tengas más planes ambiciosos y creas un futuro mejor en cuestión de trabajo y negocios propios que es tu oportunidad de tener riqueza sin límites y que aprendas a rodearte de personas poderosas e inteligentes, tu mejor día es el martes, tus numero mágicos son 01 y 23, tu compatibilidad es el cáncer, géminis y acuario.

Tu color es el azul y verde, terminas tus estudios y decides hacer un diplomado o Maestría que eso te va a ayudar mucho a crecer en lo profesional recuerda que tú eres el comunicólogo del zodiaco así que no lo dudes en seguir estudiando y preparando, arreglas un asunto legal del pasado con éxito, ya no busques ese amor que se fue recuerda que todo lo que sucede es por algo así no te deprimes por personas que no te valoran.

Piensas mucho en tener un bebe y recuerda que él libra el mejores padres así que no lo dudes es tiempo de hacer una familia. El Arcángel Uriel te va a ayudar a comprender la decisión de Dios que tome en tu vida y siempre que tengas algún problema invócalo que te ayudar de inmediato recuerda que es el arcángel de la abundancia.

ESCORPIO

El Arcángel Miguel es que va a acompañar en estos días y te dice que eres fuerte y poderoso que no te dejes vencer por cualquier situación complicada que al contrario que cada tropieza te haga más resistente, días de cambios positivos en el trabajo, tus números mágicos son 04 y 18, tu color es el blanco y amarillo, tus signos compatibles piscis, cancer y sagitario, tu mejor día es el jueves.

Días de estar con muchas buenas noticias alrededor de tu signo recuerda que estas en una buena época así que no lo dudes en cambiarte de trabajo a uno mejor, te llega la propuesta de irte a vivir fueras del país por cuestiones de un proyecto nuevo de trabajo haz lo que ya necesitas unos cambios en tu vida, cuídate de problemas de depresión y angustia que tu signo su elemento es el agua y eso lo hace siempre ser muy sensible así trata de tomar un curso de sanación energética y salirte a caminar que eso te va a ayudar mucho a estar mejor.

El Arcángel Miguel te va a ayudar en la iluminación espiritual y lo puedes invocar cada vez que tengas un problema fuerte que él vendrá en tu ayuda y se recomienda traer algo de oro en tu cuerpo y la imagen de arcángel Miguel en tu cartera como protección

SAGITARIO

En el Arcángel Rafael es que te va a guiar en estos días y te dice que son tiempos de cambios radicales en tu vida y pensamientos que ya debes de dejar a un lado las indecisiones y enfrentar con gran fuerza tu destino que este arcángel Rafael te va a ayudar a que todo se resulta sin complicaciones, tu mejor días es el miércoles, tus números 05 y 08, tu color es el azul y oro, tus signos compatibles leo, aries y géminis.

Días de seguir con tus relaciones públicas y políticas para estar avanzando en tu carrera profesional recuerda que tu signo domina todo lo relacionado a los temas de relaciones con personas muy importantes y eventos sociales, te cambias el look y te haces un arreglo estéticos recuerda que tu signo es el más vanidoso del zodiaco y siempre se quiere ver de lo mejor, trámites de sacar tu pasaporte y visa americana y hablas con un abogado para lo relacionado a papeles de migración, te llega un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo en tu vida.

Pagas el seguro de tu carro y le mandas hacer su mantenimiento, tramitas tu papelería del título universitario, y te llega un bono por unas ventas o fondo de ahorro. Tu Arcángel Rafael te va a guiar en tu vida para que siempre reine la felicidad se recomienda invocarlo al prender una vela verde y hacer tu petición y cargar un dije del arcángel cerca de tu corazón como protección.

CAPRICORNIO

El Arcángel Uriel que es él te va acompañar en estos días y te dice que son tiempos de sanar tu mentalidad y dejar ya atrás todos esos problemas que tenías con personas tóxicas que este arcángel te va a ayudar a tener más riqueza y estabilidad emocional así que no lo dudes son tiempos de cambios positivos en toda tu vida, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 09 y 27, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles es aries, tauro y virgo.

Te llega propuesta de amor formal o casamiento, va a ser una semana muy ocupada y también realizas los trámites de tu papelería de escuela y pagos bancarios recuerda que debes ser siempre cumplido con tus compromisos personales y no dejar por último tus deudas, van a ser unos días de mucha felicidad alrededor de tu signo y más porque el amor que tanto esperabas estará a tu lado recuerda que los capricornio son muy de pendientes de su pareja y eso les da estabilidad en su vida.

Cuídate de problemas de infección de la garganta trata de ir con tú médico, realizas trámites de tu visa o pasaporte, ya estás preparando tus vacaciones para finales de este año y celebrar tu cumpleaños y fin de año, trata de vestirte de colores fuertes para atraer la buena energía. Tu Arcángel Uriel te va a ayudar a solucionar todos los problemas que tengas en tu vida solo invócalo y prende una vela de blanca y carga un dije de oro o plata que ese te ayudara como protección, recibes una noticia que te va a dar mucha alegría, no prestes dinero porque te roban la buena suerte.

ACUARIO

El Arcángel Ariel es que te va a acompañar en estos días y te dice que no te desanimes en tu vida universitaria que debes de darle continuidad a tus estudios que eso te va a hacer grande en el futuro, esta arcángel también es el de la decisión de ser feliz que el amor verdadero llegara para quedarse y tus signos compatibles son tauro, géminis y libra, tu número 17 y 22, tu color es el amarillo y azul, tu mejor dial unes, recuerda que tu signo es muy carismático y eso hace que tengas éxito en todo lo que te desempeñes, pero trata en no caer en la arrogancia para que no tengas energías negativas a tu alrededor.

Terminas de pagar una deuda y eso te hará sentir más tranquilo, ten cuidado con tus problemas de enojos recuerda que el Acuario a veces dice palabras que lastiman mucho así que trata de medirte y tener más prudencia y más con las personas que quieres en tu vida, cuídate de dolores de espalda y estómago es por tanta energía negativa trata de ser más discreto con tu vida personal, haces unos cambios en tu apariencia para verte más jovial y saludable, en el amor te sentirás de lo mejor recuerda que eres el coqueto del zodiaco y eso te hace ser el conquistador.

El Arcángel Ariel te va a ayudar en todo así que cada vez que tengas un dolor muy fuerte invocarlo que te va a ayudar a solucionarlo se recomienda que prendas una vela de blanca y hacer tu petición y cargar su imagen cerca de tu pecho para protección, cuida a tus mascotas que van a estar enfermizos.

PISCIS

El Arcángel Gabriel es el que te va acompañar en estos días y te dice que es el tiempo de crecer en lo profesional y no sabotearte tu mismo con pensamientos pesimistas que el camino del éxito ya lo estás cruzando, esta arcángel es el encargado para llevar a tu signo a una mejor comunicación con los que lo rodean y siempre tengas la oportunidad del crecimiento económico, tu mejor día es el miércoles, tus numeroso son 11 y 23, tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles es cáncer, escorpión y capricornio.

Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo recuerda que el amor no se ha relacionado con la laboral así trata de no involucrarte con nadie de tus compañeros de trabajo aunque sea sexual, sigues con los cambios de casa y piensas en remodelarla en donde estás viviendo en este momento, yo se que te acuerdas de alguien que ya no esta contigo pero estamos en la época del perdón así trata de hablarle a esa persona especial y decirle lo que sientes.

Cuídate de dolores de espalda o de columna recuerda que es tu punto débil, te compras una bicicleta para hacer ejercicio, semana de exámenes así aplícate estudiar más. El Ángel Gabriel te va a ayudar en cualquier problema legal o sentimental que te lo resolverá de inmediato trata de usar un listo rojo en tu muñeca izquierda como protección y traer la imagen de el ángel Gabriel para protección.

SIGUE LEYENDO:

Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 27 al 29 de octubre, predicciones de salud, dinero y amor