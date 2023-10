Sandra Monroy, activista: “No es fácil, la palabra cáncer da muchísimo miedo, la tenemos asociada a muerte"

Sandra fue diagnosticada con cáncer de mama sin tener ningún síntoma o alerta de su cuerpo.

“Ninguno. Ninguno y me gusta repetirlo. A mí me salvó la vida el hecho de ir a FUCAM, de que a partir de los 24 años pudiera hacerme un ultrasonido mamario, porque en aquel momento la única alarma que había era un tema de grasa. Y me dijeron, ‘sí, en efecto eres muy joven, pero a partir de ahora vas a venir cada año a hacerte un ultrasonido mamario’. Me salvó la vida. El único año que no lo hice fue en 2020, cuando inicia la pandemia, y en el 2021 yo tenía inicios de un cáncer de mama en una etapa 1. Por eso me parece tan importante sí decir que hay síntomas, pero también no los hay. Y sobre todo el cáncer en etapas tempranas cuando es curable no presenta ninguno de estos síntomas que comúnmente conocemos”, recalcó Monroy.

El momento en el que recibió el diagnóstico lo define como agridulce.

“Porque recuerdo que me dijo el doctor, ‘tienes cáncer’, eso es un trancazo, sientes que te dan un knockout en el pecho. Y después dijo, ‘pero llegaste a tiempo’. Y después sumó una frase que fue, ‘las mujeres de tu edad llegan a morir’. Ahora lo entiendo, porque no hay campañas dirigidas a mujeres menores de 40 años. No es fácil, la palabra cáncer da muchísimo miedo, la palabra cáncer la tenemos asociada a muerte, a drama, a tristeza, a soledad, a médicos, pero también la palabra cáncer la podemos asociar a fuerza, resiliencia y a crear canales para que la gente llegue a tiempo”.

Sandra Monroy nos recalcó la importancia de atender la salud mental en un tratamiento como es el de cáncer de mama.

“Yo soy una persona pro-terapia. Ya venía trabajando muchos años atrás en muchas cosas de mi vida y entonces cuando llega el cáncer, evidentemente sí te zangolotea, te mueve todo, y fue entender en muy poco tiempo las decisiones que había que tomar. Esas decisiones en mi caso fue una mastectomía bilateral y con ello era despedir. Había un proceso de duelo, un proceso también que se sigue viviendo y creo que prepararte psicológicamente, aparte de lo médico, te va a ayudar a todo lo que viene porque no es que se llegue a una meta y se acabó. De alguna manera, siempre seremos pacientes oncológicas. Y me gusta señalar esto, la reconstrucción nunca es hacia afuera, la reconstrucción debe empezar hacia adentro”, comentó.

“El cáncer no se debe de romantizar, el rosa no se debe de romantizar, el cáncer es una enfermedad que apesta, pero si tenemos empatía para hablar de esto entre todos nosotros, hombres y mujeres, creo que eso hace la diferencia en la vida. A través de este proceso es como nace el proyecto de Jódete Cáncer”, nos compartió sobre el libro y proyecto que nació a partir de su experiencia para poder acompañar a otras mujeres.

“Se trata de una comunidad de mujeres oncológicas hablando de cosas más allá de octubre, porque el cáncer son los 365 días del año y es una cuenta que está abierta todo el tiempo a la conversación, sí de las modificaciones corporales, sí de los tratamientos, de la salud mental, del empoderamiento y de este feminismo que necesitamos incluir para que también la cuestión médica entienda que no todas las mujeres queremos lo mismo”, aseguró.

Algo que para Sandra es primordial es poder hablar de la reconstrucción y quitar estereotipoV.

“Va a depender de lo que diga el doctor, de las sugerencias que dé. Si esa sugerencia es una mastectomía, unilateral o bilateral, que es quitar una o ambas mamas, siempre poner en la balanza la vida antes que la estética. Que no tema perder lo que hacia afuera creen que es la feminidad”, finalizó.

HA DICHO

“No es fácil, la palabra cáncer da muchísimo miedo, la tenemos asociada a muerte, a tristeza, a médicos, pero también la palabra cáncer la podemos asociar a fuerza, resiliencia y a crear canales para que la gente llegue a tiempo”.

Por Ailedd Menduet

Foto: Alfredo Pelcastre/ Locación: Casa Miravalle/ Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para Revlon y Hot Tools/Falda y zapatos: Mango/Aretes y anillos rosas: Swarovski

MAAZ