Pía Quintana, chef: "En mi familia no hay antecedentes y nunca me lo imaginé"

Para la chef Pia Quintana el primer signo de alerta fue una bolita, “era como una lentejita. Seguí con mi vida normal, de hecho, pasó todo un año hasta que fui al ginecólogo y me dijo, ‘no creo que sea nada’. Después de un año me chequé porque esa lentejita se volvió un frijolito y en un mes engordé como 10 kilos, pero yo pensaba que era un tema hormonal. Fui al ginecólogo y me agarró de la mano y me llevó a oncología, lo demás es historia”, contó Pia, quien nos dijo fue un momento muy duro, “es una montaña rusa. No te lo imaginas, yo hago ejercicio, como impecable, en mi familia no hay antecedentes, y nunca me lo imaginé, entonces cuando te lo dicen es duro”.

El apoyo a su alrededor fue algo que sin duda la ayudó a seguir adelante.

“Al final del día lo único que quieres es un apapacho, es que alguien te acompañe, hay gente que no quiere que nadie se entere, que no quiere que ni lo busquen, pero para para mí yo te puedo decir que todos los días recibía regalos de todo tipo, en el sentido de un arreglo de flores, una llamada por teléfono, un libro bonito. Cuando me raparon, los barberos me regalaron mi rapada. La gente es a todo dar y esas cosas las agradeces inmensamente”, compartió Quintana.

En un camino complicado, lo más difícil para Pia fue sentirse débil.

“Después de la última quimioterapia, yo antes nadaba en el mar y nadaba kilómetros, me acuerdo de que fui a la playa a sanarme y había una boya a 20 metros, y no podía llegar. Sentirme súper débil, súper cansada, fue durísimo, porque esa no era yo, es como si de repente me hubieran puesto 50 años encima. Me acuerdo de que iba a ver a una persona y cuando llegué abrí la puerta y vi unas escaleras, era un piso, y es como si me hubieran puesto el monte Everest enfrente de mí. Las veía y decía, ‘no, voy a poder subir’. Y el tercer momento que sí fue para mí durísimo, fue cuando se me empezó a caer el pelo, porque se vuelve real”.

“Es un cáncer súper investigado, es un cáncer donde las posibilidades de salir adelante son altísimas y nada más es ponerte las pilas. En mi experiencia personal yo fui impecable con el ejercicio, así me estuviera arrastrando como araña fumigada, salía aunque fuera a dar la vuelta a la manzana, y mi alimentación fue impecable. Yo me dedico a la cocina, llevo 20 años cocinando, entonces para mí mi arma y donde yo tenía control era en la comida”, compartió Pia quien creó junto a Josefina Santacruz (quien también padeció cáncer) “Sal y especias”, una cuenta en Instagram y YouTube donde comparten recetas para comer rico, sano y consciente.

Para finalizar Pia deja un mensaje a quienes estén pasando este proceso.

“Suelta porque aunque te creas 'superwoman' pues esto seguramente algún día te va a tirar y no pasa nada, se vale pedir ayuda, se vale dejar que te consientan y se vale pasarla mal, porque después esto, y sí lo dicen muchas veces, pero sí te hace más fuerte. Es algo que le puede pasar a cualquiera, y que está más cerca de lo que te imaginas"

"Yo la verdad es que no había estado nunca cerca, ni hablaba del tema, ni nada, y en el momento en que lo empiezas a hablar, siempre hay alguien cercano a ti que tuvo, una mamá, una prima, una hermana, alguien cercano. Está muy cañón que lo tenemos tan cerca y que haya tan poca información alrededor de esto. A las que están pasando por esto, ánimo”.

Por Ailedd Menduet

Foto: Alfredo Pelcastre/Peinado y maquillaje: Lemon Beauty/Pantalón y zapatos: Mango

