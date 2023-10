Los memes más divertidos del eclipse de sol hoy 14 de octubre

Desde hace ya varios meses millones de personas dejaron ver su emoción por poder presenciar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el eclipse de sol, mismo que tendrá lugar la mañana de este sábado 14 de octubre. Aunque sólo se podrá ver en lugares como Estados Unidos, México y parte de América Latina, lo cierto es que ya es el más esperado a nivel mundial y mientras todos se preparan para proteger sus ojos y disfrutar del momento, otros han recurrido al humor y la diversión.

Y es que al igual que en otras ocasiones los internautas han recurrido a las redes sociales para dejar una huella digital de lo que se vive desde hace unas horas, pues si bien la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC dio a conocer que el eclipse ocurrirá a las 09:36 horas; mientras que su mejor momento visto desde la Ciudad de México será a las 11:09 horas, desde primera hora de este sábado las personas salieron a las calles para presenciar el momento.

Los mejores memes por el eclipse de sol, así reaccionó el Internet al evento astronómico

Al tratarse de un eclipse que no ocurre desde hace más de tres décadas y que se volverá a ver hasta el 2046, los internautas no dudaron en bromear con que esta puede ser la primera y la última vez que lo puedan ver, especialmente si no protegen sus ojos del gran resplandor que se verá.

Durante las últimas horas miles de personas también han recordado algunas leyendas y mitos relacionados al eclipse, por lo que no dudaron en recordarlos con un poco de diversión al señalar que desean hacer rituales para este 14 de octubre; sin embargo, otros más explicaron que el cielo no está contento y no permitirá ver a los ciudadanos ver el evento, pues en algunas regiones las nubes imposibilitan esto.

"Me: Vamos a ver el eclipse…. El cielo: pues no mi ciela…", se lee en un tuit viral.

Cabe destacar que la emoción no se ha hecho esperar en las redes y hay quienes explican que sólo para presenciar el eclipse madrugaron la mañana de este sábado, aunque inició pasadas las 9 de la mañana.

¡Protege tus ojos durante el eclipse!

Desde que se anunció que hoy 14 de octubre el cielo tendría un momento único, los expertos y las autoridades locales han compartido las mejores recomendaciones para disfrutar del eclipse como es el caso de buscar espacios abiertos y proteger sus ojos ya sea con lentes especiales para que la luz no dañe la vista o con herramientas caseras con las cuales sólo ver la sombra del fenómeno.

Sin embargo, en las redes se han hecho virales los memes relacionados a "quedarse ciegos" por ver directamente la luz del sol y sin protegerse; ante ello no dudaron en recordar aquel capítulo de Los Simpsons donde Marge se queda ciega por ver el eclipse tras darle a Homero su cajita especial. Por supuesto, las burlas sobre esto han tenido su toque mexicano con personas viendo al cielo y cubriendo sus ojos con botellas de cerveza.



???

SIGUE LEYENDO

Eclipse solar EN VIVO: sigue aquí la transmisión del "anillo de fuego" y evita dañar tu vista

De Joaquín Sabina a The Beatles: canciones que puedes escuchar mientras contemplas el eclipse de sol