Netflix México: 3 series de una temporada qué te harán exigir más capítulos y no podrás dejar pasar el fin de semana

El fin de semana se encuentra muy cerca y, mientras muchos aprovechan para explorar las calles de la ciudad o reunirse con sus seres queridos, hay quienes disfrutan de este tiempo para recargar sus energías de la semana laboral, en ese tiempo para una misma, nada se compara con encontrar una serie o película que capture tu atención y te transporte a un mundo diferente, es un momento para desconectar de las preocupaciones diarias y sumergirse en historias cautivadoras.

Es por eso que para quienes necesitan descansar de las interacciones sociales, su casa se convierte en el mejor refugio para explorar el catálogo de Netflix hasta encontrar la historia ideal y si tú eres de las personas que disfrutan de ver miniseries de una sola sentada, aquí te traigo tres opciones que seguramente te dejarán picado y pedirás más capítulos.

Netflix, conocido por su amplia gama de contenido original, ofrece muchas opciones para todo tipo de gustos y preferencias.

Fotografía: Freepik.

3 series que te atraparán por sus historias interesantes

Estas produccióones originales de Netflix se ha ganado la aprobación de críticos y espectadores por igual, esto gracias a su trama intrigante, personajes bien desarrollados y una cuidadosa dirección hacen que valga la pena el tiempo invertido. Así que, si estás en busca de un fin de semana de entretenimiento sin tener que salir de casa, estas recomendaciones podría ser exactamente lo que necesitas.

¡Prepara las palomitas y disfruta del espectáculo!

Fotografía: Freepik.

When They See Us (Así nos ven)

En 1989, cinco adolescentes afroamericanos e hispanos son injustamente detenidos en Central Park, Nueva York, acusados de abuso y agresión a una chica blanca. Esta experiencia da inicio a la trágica historia narrada en Así nos ven, una miniserie de Netflix escrita y dirigida por Ava DuVernay, la trama explora el racismo, prejuicios, injusticia social y política que enfrentan ya que los jóvenes, llamados los "Cinco de Central Park", son presionados y señalados, convirtiéndose en chivos expiatorios para restaurar la credibilidad del sistema político y a pesar de la falta de pruebas, las confesiones forzadas y la manipulación de la verdad resultan en condenas injustas, mostrando la violencia sufrida y sus impactos sociales, psicológicos y políticos a lo largo de la historia.

Maniac

Esta miniserie narra la historia de dos desconocidos, Annie Landsberg (interpretada por Emma Stone) y Owen Milgrim (interpretado por Jonah Hill), unidos por un enigmático ensayo farmacéutico. Este innovador tratamiento implica una serie de píldoras, ideadas por el Dr. James K. Mantleray (interpretado por Justin Theroux), que supuestamente pueden sanar desde enfermedades mentales hasta desilusiones amorosas, con esta promesa, los dos jóvenes, junto con otros diez participantes, son atraídos a las instalaciones de Neberdine Pharmaceutical and Biotech, pero tan sólo tres días después de iniciar el ensayo, aún creyendo que no tiene efectos secundarios y resolverá todos sus problemas de una vez por todas, éste toma un giro inesperado y no se desarrolla como todos habían anticipado.

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma

Esta es una serie que desvela la historia nunca antes contada de Walker, una pionera y magnate en el cuidado del cabello afroamericano, por lo que la trama se enfoca en cómo superó la adversidad en los Estados Unidos hostiles de principios del siglo. Walker se destacó como la primera mujer afroamericana en alcanzar la condición de millonaria por mérito propio, enfrentando rivalidades intensas, matrimonios tumultuosos y conflictos familiares, durante 20 años, trabajó como lavandera, ganando solo un dólar y medio a la semana. Sin embargo, todo cambió cuando descubrió una innovadora fórmula para el cuidado del cabello de las mujeres negras.

Recuerda, cada persona tiene sus propios gustos y preferencias, por lo que estas recomendaciones es solo una sugerencia, lo importante es que encuentres algo que realmente te apasione y te permita relajarte y disfrutar de tu tiempo libre, mientras te sumerges en historias conmovedoras y llenas de intriga para así recargar baterías para lo que sigue.

SIGUE LEYENDO:

La serie árabe de estreno en Netflix que te va a estremecer cada minuto; inspirada en hechos reales

Los Warren captaron esta aterradora FOTO dentro de la casa que inspiró la película "El Conjuro 2"