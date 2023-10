La nueva serie de Netflix basada en hechos reales y que es la favorita de muchos, es una obra maestra

Durante el mes de octubre, la famosa plataforma de streaming de la “N” roja, Netflix, añadió más contenido en cuanto a series, películas y miniseries a su amplio catálogo, esto con la intención de diversificar sus producciones pero también para complacer a chicos y grandes con títulos que se han ganado el reconocimiento del público pero también de la crítica especializada en el séptimo arte.

Se trata de la serie “Hermanos de sangre”, la cual estuvo inicialmente en la plataforma de HBO Max, pero que pronto al llegar a Netflix se convirtió en una de las favoritas del público, posicionándose en el top 10 de lo más visto y en México no fue la excepción.

¿De qué trata "Hermanos de sangre"?

Esta producción fue producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, esto como parte del seguimiento del éxito y reconocimiento de “Salvar al soldado Ryan”; está basada en la obra de Stephen Ambrose, “Band of Brothers - E Company, 506th Regiment, 101st Airborne: From Normandy to Hitler's Eagle's Nest”, publicada en 1992 en donde aborda las malas experiencias dentro de la Compañía Easy, uno de los grupos de soldados del Ejército de los Estados Unidos quienes combatieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

“Narra la historia de la Easy Company, un batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas, que luchó en Europa durante la II Guerra Mundial. Incluye entrevistas a los supervivientes, recuerdos de los periodistas y cartas de los soldados... Basada en el bestseller "Band Of Brothers", de Stephen E. Ambrose”, se lee en la sinopsis oficial.

Ficha técnica

Título original: Band of Brothers

Año: 2001

Duración: 10 episodios

País: Estados Unidos

Dirección: Stephen Ambrose (Creador), David Frankel, Mikael Salomon, David Leland, Tom Hanks, Richard Loncraine, David Nutter, Phil Alden Robinson, Tony To

Guion: Erik Jendresen, Tom Hanks, John Orloff, E. Max Frye

Reparto: Damian Lewis, Ron Livingston, Scott Grimes, Donnie Wahlberg

Música: Michael Kamen

Fotografía: Remi Adefarasin, Joel Ransom

Compañías: HBO, DreamWorks SKG, DreamWorks Television, Playtone.

Productor: Steven Spielberg, Tom Hanks.

Distribuidora: HBO Max

Género: drama, basado en hechos reales

