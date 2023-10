La mini serie de Netflix con capítulos tan perturbadores que presentan brotes psicóticos en el espectador: TRÁILER

Dentro de las listas de reproducción de Netflix encontramos diversas producciones que destacan por fusionar géneros y este es precisamente el caso de la serie que te recomendamos a continuaciñon debido a que se trata de una producción que fusiona terror y comedia.

Se trata de la mini serie "The End of the F***ing World", una producción británica que se estrenó en 2017 y está basada en una novela gráfica del mismo nombre de Charles Forsma, misma que, de acuerdo a los fans, te presenta cómo se vive y siente un brote psicótico.

Es una serie con intensas escenas no aptas para menores de edad. Foto: imdb

¿De qué trata "The End of the F***ing World"?

La serie sigue la historia de James, un joven con tendencias psicopáticas, y Alyssa, una chica rebelde que decide huir de su problemático hogar. Juntos emprenden un viaje por carretera que se convierte en una serie de eventos violentos y oscuros. La historia explora su relación y sus luchas internas mientras son perseguidos por la ley.

La serie se destaca por su estilo visual distintivo que combina una estética retro con elementos modernos. La dirección de arte y la cinematografía crean una atmósfera única y perturbadora, al tiempo que "The End of the F**ing World" desafía las convenciones al explorar temas oscuros, la psicología de los personajes y el lado oscuro de la adolescencia. La serie mezcla géneros como la comedia negra, el drama y el thriller.

Los personajes principales, James y Alyssa, son complejos y ambiguos, por lo que son el principal atractivo de la serie, ya que sus acciones y emociones a menudo desconciertan al público, lo que agrega profundidad a la trama. Los actores que dan vida a estos protagónicos son Alex Lawther y Jessica Barden, quienes ofrecen actuaciones impresionantes que contribuyen a la intensidad y autenticidad de la serie.

¿Por qué "The End of the F***ing World" es perturbadora?

La serie es perturbadora y original debido a su capacidad para abordar temas oscuros y emociones complejas a través de una narrativa poco convencional y personajes intrigantes. Subvierte las expectativas del público al mezclar géneros y desafiar las convenciones del género de coming-of-age.

La ambigüedad moral de los personajes y las situaciones violentas que enfrentan añaden un elemento de perturbación. Además, la serie crea una atmósfera única que atrae al espectador con su estilo visual y su banda sonora ecléctica.

