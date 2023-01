Sumérgete en tu pasión y crece aprendiendo algo nuevo en este 2023

Mi querido lector: feliz año y bienvenido a caprichos millonarios 2023, un espacio en donde hablo de tendencias tanto en moda como en estilo de vida. Espero me acompañes semana a semana en este espacio de reflexión, crítica, autoanálisis, crecimiento y lo que sea que esté ocurriendo en la sociedad.

No hay casualidades en esta vida, todo pasa por algo. Hoy justo llegó a mis manos un libro que tenía que llegar en este preciso momento de mi vida, de Robert Greene, uno de mis autores favoritos, más conocido por su best seller: Las 48 reglas del poder. Greene, un hombre fascinante a quien tuve oportunidad de conocer en su más reciente visita a la ciudad de México, es un estudioso de la conducta humana, y ese es el hilo conductor de todos sus libros. Las leyes para todos los días, es una especie de manual/diario con enseñanzas sobre temas como la persuasión, la naturaleza humana, el autocontrol, el liderazgo y la creatividad que puedes aplicar día a día.

Hoy, jueves 5 de enero, habla sobre aquello que nos atrae. Nos alienta a descubrir nuestro llamado y a sumergirnos en ello. Te invito a hacer conmigo esta reflexión. Tal vez eres afortunado en saber cuál es tu interés, tu pasión, y ya tienes la enorme fortuna de dedicarte de alguna forma a ello; si así es, continúa aún más, sumérgete, busca nuevas rutas. Si no, nunca es tarde, realmente busca en tu interior aquello que te hace vibrar. La vida es muy corta como para no vivirla amando lo que haces. Hay un dicho que dice que, si te dedicas a lo que amas, no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Y es que cuando uno está inmerso en aquello que ama, el tiempo vuela, es más la pasión de hacerlo, que ser pesado o tedioso.

No te rindas ante eso que te hace sentir vivo, ahí es justamente donde tienes que estar. De alguna forma eso ya está dentro de ti, por eso te llama, te fascina, te gusta hacer determinada cosa, para mí es la forma de Dios o un ser superior de decirnos que por ahí es. Greene dice que algunas de nuestras decisiones profesionales las basamos en el deseo de obtener dinero y atención, esto nos lleva al agotamiento emocional, al desencanto y a callejones sin salida. Dice que hay que mirarnos a nosotros mismos de una forma honesta y no pasar por alto nuestros propios defectos y debilidades para así poder controlar patrones de comportamiento que son perjudiciales para nosotros. Dice que estas leyes para todos los días nos ayudan a revertir patrones tóxicos que tenemos y a reconectarnos con la realidad.

Que este año, tu primer capricho millonario sea redescubrir tu pasión de vida. Empecemos el año con el más grande deseo de reencontrarnos a nosotros mismos. Seamos egoístas. Trabajemos en nuestra salud mental y emocional sin olvidar la física, porque no te olvides que el cuerpo es nuestro templo, somos un todo. Para estar bien por dentro, hay que estar bien por fuera y viceversa. Escribe lo que necesitas para estar bien, pero realista, y qué puedes hacer para obtenerlo. Recuerda que todo empieza por ti, si no estas bien contigo, no puedes estar bien para los demás.

POR BRENDA JAET

MAAZ