Frase mexicana: "De tal palo, tal astilla", descubre su significado y origen

En el lenguaje que se utiliza de forma coloquial entre los mexicanos existen una gran variedad de frases que se han usado por años y de hecho tienen su origen fuera de nuestro país, pero de las que pocos conocen su significado. Una de estas es la expresión "de tal palo, tal astilla". Aunque en ocasiones el concepto va cambiando con el tiempo, es interesante conocer de dónde surgieron y por qué la seguimos usando.

Muchas de las expresiones que utilizamos en una conversación informal son sabiduría popular y vienen de la experiencia. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra refrán viene del francés 'refrain', y se refiere a un dicho agudo y sentencioso de uso común. Estas frases forman parte de la tradición oral; es decir, son transmitidos de generación en generación, adaptándose a las costumbres del lugar donde surgen.

¿Cuál es el origen de la expresión?

La RAE define palo como: "Pieza de madera u otro material, mucho más larga que gruesa, generalmente cilíndrica y fácil de manejar", mientras que astilla se refiere a un "Fragmento de superficie irregular, fino, alargado y puntiagudo, que se desprende de la madera, de un hueso, de un mineral, etc., o se forma en ellos, al partirlos o al romperse".

En sentido explícito, la frase significa que la astilla que se desprende de un palo tendrá las mismas características, y aunque su origen no ha sido el más estudiado, de acuerdo al Centro Virtual Cervantes, se sabe que el novelista español José María de Pereda y Sánchez Porrúa (1833-1906) eligió este refrán como título de una de sus obras, publicada en 1885, por lo que ha sido utilizado desde hace muchos años.

Otros afirman que el posible origen de esta expresión está en el latín Qualis pater talis filius (cual es el padre, tal es el hijo) y tiene formas similares en otros idiomas como "like father, like son" o "the apple doesn’t fall far from the tree" (la manzana no cae lejos del árbol), que tienen un significado muy similar.

Algunas variantes de esta frase que se pueden escuchar en América Latina y países de habla hispana son:

Cual el cuervo, tal el huevo.

Cual es el padre, tal es el hijo.

Cual es la madre, así las hijas salen.

De tal árbol, tal ramo.

De tal parra, tal racimo.

De tal tronco tal astilla y de tal rama tal semilla.

"De tal palo, tal astilla", este es su significado

"De tal palo, tal astilla" es una frase que se ha utilizado desde hace muchos años, de forma negativa o positiva, para explicar que el hijo o hija de alguien tiene aspectos parecidos a su padre o madre. Estos pueden referirse a lo físico, el comportamiento, la forma de actuar, los gustos, entre otras características.

También se emplea la expresión para referirse a las personas que imitan o adquieren algunas características o cualidades de sus padres o del entorno en el cual crecen o se crían. Refiriéndose a las relaciones de semejanza existentes entre padres e hijos, bien por herencia genética o por educación. En un sentido general, se puede decir que lo que significa el dicho "de tal palo, tal astilla", es que todo se parece a su origen.

