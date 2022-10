Frase Mexicana: Meterse en camisa de once varas, descubre su origen y significado

En el lenguaje que se utiliza de forma coloquial entre los mexicanos existen una gran variedad de frases que se han usado por años y de hecho tienen su origen fuera de nuestro país, pero de las que pocos conocen su significado. Una de estas es la expresión "meterse en camisa de once varas". Aunque en ocasiones el concepto va cambiando con el tiempo, es interesante conocer de dónde surgieron y por qué la seguimos usando.

Muchas de las expresiones que utilizamos en una conversación informal son sabiduría popular y vienen de la experiencia. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra refrán viene del francés 'refrain', y se refiere a un dicho agudo y sentencioso de uso común. Estas frases forman parte de la tradición oral; es decir, son transmitidos de generación en generación, adaptándose a las costumbres del lugar donde surgen.

¿Cuál es el origen de la expresión?

En la web se ha popularizado uno de los posibles orígenes de la expresión, pues son muchos los que afirman que proviene de una ceremonia que solía realizar durante la Edad Media cuando alguien adoptaba a un niño. Lo que se hacía en ese acto era que el padre adoptivo introducía al bebé por el extremo de la manga de una camisa muy holgada y lo sacaba por el cuello, con lo que se trataba de simbolizar un parto.

Se dice que luego de sacar al pequeño, por la cabeza o el cuello de la prenda, el padre debía darle un fuerte beso en la frente como prueba de la aceptación de la paternidad. Si embargo, algunas veces las adopciones no salían bien o traían problemas futuros por las herencias, por lo que se recomendaba a los interesados que no se "metieran en camisa de once varas".

La vara a la que se refiere la frase, se trata una unidad medida que solía utilizar antiguamente en España y Portugal, cuya longitud variaba ligeramente dependiendo de la zona geográfica, siendo la más usada la equivalente a 84 centímetros, por lo que hablar de 11 varas significarían poco más de 9 metros, razón por la que algunos lingüistas no creen en la versión del ritual de adopción.

Otras fuentes indican que la expresión "meterse en camisa de once varas" es la variación de otra antigua locución que decía "meterse en cañiza de once varas". Una cañiza era una especie de cabaña, hecha y cubierta de cañas, que servía para encerrar a las ovejas y donde se resguardaban los pastores de la lluvia e inclemencias meteorológicas, sin embargo, por ser una espacio pequeño entre los animales era difícil salir o entrar.

Una última versión cuenta que que en la época medieval la camisa era la parte exterior de una muralla entre dos torres, mismas que se eran elaboradas con 10 metros o más de altura, por lo que muchos aseguran que podría ser una interpretación más adecuada, pues sería muy complicado entrar a un lugar resguardado de esa forma.

"Meterse en camisa de once varas", este es su significado

Once varas son poco más de nueve metros, demasiado para lo que actualmente conocemos como una camisa. De este modo, en la cultura popular castellana, el terminó se terminó refiriendo a a aquello que es excesivamente grande. El significado negativo, está relacionado con meterse en líos o en problemas.

Cuando alguien se va a complicar la vida de manera innecesaria se le dice coloquialmente que se está metiendo o se va a meter en camisa de once varas.

