VIDEO | ¿Lección de vida o humillación?: papá pone a vender mazapanes a su hija porque no le gusta la escuela

Una lección de vida o una acción humillante, entorno a estas dos opciones giró el debate que se desató en redes sociales luego de que se hiciera viral el caso de un hombre en TikTok que puso a vender mazapanes a su hija porque supuestamente a ella no le gusta la escuela. En las imágenes se aprecia que el adulto graba desde su vehículo mientras observa que la menor comience a ofrecer el famoso dulce.

La niña, vestida con su uniforme de escuela, se muestra apenada y con ganas de llorar. Su padre, por otro lado, le comienza a recriminar el por qué ya no quiere asistir a la escuela y que valore. “¿A cuánto los mazapanes? Quiero un mazapán, ¿a cuánto los da?”, le dice.

Hubo debate en redes. Desde los que aplaudieron la decisión del padre hasta los que lo catalogaron como violento y humillante.

Foto: Especial

"No quiere estudiar, órale, chínguele, póngase a vender mazapanera, grita, sino, no vas a vender", agrega el hombre. Al escucharlo, la niña se quiebra en llanto y lo que se le alcanza a escuchar es: “yo nunca dije que no quería estudiar”. Desde ahí el video se volvió viral en la plataforma y se desataron dos posturas al respecto. Desde los que aplaudieron la decisión del padre hasta los que lo catalogaron como violento y humillante.

"Si crees que tus hijos solo entenderán lo difícil que es la vida observándote, estas en un gran error", "La conducta de un menor es reflejo de la educación que le dieron sus padres, este video solo demuestra que al padre le importa más reprender a su hija" o "Quiero pensar que nada más le está dando un escarmiento y para mi eso está bien eso se llamaría educación, entonces es una lección de vida que a lo mejor en ese momento no lo entienda la chica", son algunos comentarios.

¿Qué sucede con los menores que trabajan?

La Ley Federal del Trabajo establece para mayores de 15 años y menores de 16 las siguientes consideraciones:

Deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud física para laborar.

Cumplir con los exámenes médicos que acrediten la aptitud para desempeñar las actividades laborales.

Jornada máxima de seis horas, con descanso de cuando menos una hora por jornada laboral.

Queda prohibido trabajar horas extras, los días domingos y en sus días de descanso.

El periodo vacacional será, por lo menos, de dieciocho días anuales y en caso de no haber cumplido el año de servicio será proporcional al tiempo laborado.

Se necesita de la autorización del padre, madre o persona tutora para desempeñar la actividad laboral.

SEGUIR LEYENDO

Estas son las 5 canciones más hermosas de toda la historia y no puedes morir sin oírlas

Conjunción de la Luna y Júpiter: 4 signos zodiacales que van a fracasar en el dinero y el amor en el fenómeno de enero

"Lo mataron entre todos", Fernando fue perseguido y asesinado a golpes al salir de un bar